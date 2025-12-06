アルゼンチン代表やフィオレンティーナ、ローマなどで活躍したガブリエル・バティストゥータ氏が、現役の同代表FW陣であるラウタロ・マルティネスとフリアン・アルバレスの共存の可能性について言及した。



バティストゥータ氏は、『TyC Sports』のインタビューで世界最高峰の輝きを放つラウタロとフリアンについて聞かれると、「大好きな選手」と語り、理由として「二人ともゴールを決め、プレッシャーをかけ、ボールをキープし、パスを回す。さらに、二人ともそれぞれのチームのリーダーであり、一人で相手守備陣を苦しめることもできる」と称賛した。





また同氏は、そんな二人のどちらかが優れているとは見ておらず「実質的な能力の差はない」とも評価。さらに代表でコンビを組むことにも適していると見解を明かした。ただピッチで共存する秘訣としてバティストゥータ氏は「彼らはおそらく一緒にプレイできるはず。そうなるように求められるべきだ。ただその場合どちらかが他方よりも多くの犠牲を払わなければならない。自分の得意な領域を離れて、もう一方のためにプレイしなければならないからだ」と説明した。そんなアルゼンチン代表が見据えるのはW杯連覇。相変わらず大エース、リオネル・メッシが健在だが、二人がＷ杯で活躍する姿も見たいものだ。そしてメッシがいなくなった後、強いアルゼンチンを維持し続けるためにも彼らの共存は必須事項となるに違いない。