政府が年内の決定を目指す第６次男女共同参画基本計画で、結婚で姓を変えた人の旧姓使用の法制化の検討が、初めて明記される見通しとなった。

計画の基となる男女共同参画会議専門調査会の「基本的な考え方」の案に盛り込まれた。政府が来年の通常国会に、旧姓使用の法制化に向けた関連法案を提出する方針を念頭に置いたものだ。

基本計画は男女共同参画社会基本法に基づくもので、２０００年に策定されて以来、５年ごとに改定されている。第６次計画は男女共同参画社会の実現に向けた、２６年から５年間の各分野での具体的な取り組みの方針や目標を示す。有識者らからなる専門調査会が、昨年１２月から改定に向けた検討を進めてきた。同会議がまとめる基本的な考え方に沿って、政府は第６次計画を閣議決定する。

判明した基本的な考え方の案では、旧姓使用に関し「法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧姓使用の拡大やその周知に取り組む」と記された。石破前内閣下の今年８月に公表された素案には、法的効力に関する記述はなかった。

２０年１２月に策定された第５次計画では、パスポートやマイナンバーカードなどに旧姓の併記が認められていることに触れ、「旧姓の通称使用の運用は拡充されつつある」と指摘。結婚を機に改姓した人が不便さや不利益を感じることがないように、「引き続き旧姓の通称使用の拡大や周知に取り組む」との表現にとどめていた。