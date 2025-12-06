元AKB48のタレント島崎遥香（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりのアイドルショットを公開し、反響を呼んでいる。

島崎は5日に東京・日本武道館で行われたAKB48の20周年記念コンサートにサプライズ登場。当時の衣装を着て、自身が初めてセンターを務めたシングル表題曲「永遠プレッシャー」を現役メンバーと一緒にパフォーマンスした。

島崎は衣装姿の写真を投稿し、「13年前の今日、私にとって特別な曲『永遠プレッシャー』が発売されました」と感慨深げ。「永遠プレッシャー」はじゃんけん大会によってメンバーが選抜された楽曲。「そんな日にじゃんけん大会の会場でもあった日本武道館で、この曲を歌えたことに、奇跡みたいな縁を感じています。AKB48、20周年ありがとう！」と喜びをつづった。

「メイクは令和のアイドルメイクにしていただきました」と明かし、「まつ毛は一本ずつつけまつ毛で、感動 写真は無加工にしたので是非メイクの参考にしてみてね！」とファンに呼びかけた。

ファンからは「久しぶりにAKBのぱるる見れて幸せ」「本当にずっとかわいい」「エモすぎ」「あの頃のままのかわいいぱるちゃんで泣いた」などの声が寄せられた。