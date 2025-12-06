森山良子、娘＆“娘婿”おぎやはぎ・小木博明と家族ショット「3人一緒の写真珍しい」「エレベーターの写真最高」
シンガー・ソングライターの森山良子（77）が6日、自身のインスタグラムを更新。娘の小木奈歩さんの誕生日をお祝いした様子を披露し、娘婿でお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（54）を交えた3ショットを公開した。
【写真】「一緒の写真珍しい」森山良子＆娘＆“娘婿”おぎやはぎ・小木博明の家族3ショット
森山は「娘の奈歩のお誕生日。滅多に行く事の無かったメキシカンに。オギと3人で」とつづり、複数枚の写真と動画をアップ。たくさんのメキシコ料理やバースデープレートを前に、奈歩さんを祝福している様子が写し出されている。
続けて「帰りはエレベーターが開いたら鏡に映る3人、、、え？一斉にパシャパシャパシャ！自撮り、3人どり」と全員がスマホを構えた3ショットも公開。森山と奈歩さんは笑顔がこぼれている。
54歳の誕生日を迎えた奈歩さんに対し、「え???幾つになったっ!?え!?そんなぁ，，，ウッソー 私にどんどん近づいて来る。真面ですかぁー、、、奈歩ちゃんお誕生日おめでとう」と驚きを交え祝福。「オギが良子さんのチリビーンズはすごく美味しいですよー、、と思い出したように褒めてくれた。最初作った時は，なんですかこれ？アメリカの刑務所のメシみたいじゃないですか、、、って言って、、確かに！上手い事言うなぁ、、と思ったモノでした。でも、美味しかったのねー 又，作っちゃおー」と小木とのやり取りや、「表参道のイルミネーションがとっても綺麗でお裾分け」と多数の写真とともに思い出をシェアした。
この投稿には「娘さん、お誕生日おめでとうございます すてきなパーティーでしたね！」「仲良しfamilyすてきですね〜」「羨ましいご家族」「3人一緒の写真珍しい」「エレベーターの写真最高」「超超幸せそうな笑顔」など、温かいコメントが寄せられている。
