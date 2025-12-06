『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（18）

大阪マーヴェラス 大山遼 前編

（連載17：大阪マーヴェラスの榊原菜那は「バレーをすること以外に夢がない」 大ケガからの復帰戦も、緊張を楽しさが上回った＞＞）

【小学生のうちから鍛えられたメンタル】

昨季、SVリーグの初代女王となった大阪マーヴェラスで、大山遼（24歳）は輝いた。オールラウンドなミドルブロッカーとしてチームに安定をもたらすとともに、異彩を放った。とりわけ、NECレッドロケッツ川崎とのチャンピオンシップ決勝、第1戦の２セット目の10連続得点につながるサーブは神がかっていた。



大阪MVのミドルブロッカーとして活躍する大山遼 photo by 西村尚己/アフロスポーツ





「マーヴェラスを強くしたい」

その一心で、ルーキーシーズンを戦い抜いた。

「自分がいる場所で結果を出す。それだけを考えてきたし、これからも変えずにいこうと思います」

その硬骨さが、常勝チームを支える。

岡山県玉野市出身の大山は、小学２年の時点でバレーボールに魅了されていた。

「今まで、アンケートなどで『バレーを始めたきっかけは、知り合いに誘われたから』って言っていたんです。でも、小２の時に週１でバレー教室に通っていたのを思い出して、親に『なんでやってたの？』って何気なく聞いたら、『あなたが言ったのよ』って。すっかり忘れていたんです（笑）。なんで『やりたい』なんて言ったのか......。家族がバレーをしていたわけではないし、理由はわかりません」

大山は明るく笑う。柔らかい口調で、温厚そうな人柄が伝わる。無意識にバレーの楽しさを嗅ぎ取っていたのか、小３の冬からは少年団に入り、週５で練習に通ったが、楽しいだけでなく厳しさも感じたという。

「『やめたい』という気持ちも少しはあったけど、行動に移すほどではなかったですね。逃げるのが嫌で、『やりきらないと』と思ってましたし、小学校で根性がつきました。メンタルもそこで強くなったかもしれません」

目の前のことを必死でやるうちに、道も開けていた。

「ひとつ上の先輩が就実中学校に進んだので、同じように進学する流れができたんです。当時、自分は目の前のことしか見えていなかったんですが、中学でバレーをやるのかどうか、就実の話を聞いてから考えるようになりました。そこで親と『強いところでやるか、地元の中学でやるか』を話したんですが、母に『厳しいなかでやってきた経験を生かすために、強いところでやったほうがいいんじゃない？ 就実に行かなかったら、物足りなさがあると思うよ』と言われて、就実に決めました」

【NEC佐藤淑乃との絆】

就実中には、朝４時台の始発電車に乗って通うことになった。部活後は帰る時間が遅くなって食事をとる時間もなかったため、母が送り迎えをしてくれることになったという。毎日、その車のなかでご飯を食べていた。

中高一貫校のためそのまま就実高校に進み、バレー漬けの日々を送った。

「３年生から寮に入ることにしました。親には『エースとして、ちゃんと自分を変えなきゃ』と伝えて。そのあと、自分では変化を感じられなかったですけど、監督に『書いている日誌の内容もしっかりしてきた』と言われたので、そういう面でも変われたのかなって」

その夏、インターハイで全国優勝を果たした。中学２年から始めたミドルで一気に頭角を表わし、大きな結果を残した。

一方で、敗北の苦さも経験している。春高バレーでは優勝候補に挙げられるも、１回戦でストレート負けした。

「（試合の）記憶はあまりないです。全然決まらないし、攻撃が通らないし......ずっと苦しかったのはうっすらと覚えています」

大山は苦虫を噛み潰したように言う。

「インターハイで初めての日本一を経験して、正直なところ、ちょっと満足しちゃっていた部分はありました。続けて優勝しているチームは、日本一がゴールじゃない。自分たちは日本一を目指してやって、いざ実現したら、その先に向けて成長できなかった。だから春高では結果が出なかったのかな」

しかし、彼女はその経験を糧にした。進学した筑波大学では、全日本インカレで再び日本一に輝いている。大学では盟友と言える選手にも巡り会えた。日本代表で、NECレッドロケッツ川崎の佐藤淑乃だ。

「筑波では、（佐藤）淑乃とチームを引っ張っていた感覚がありました。ふたりとも（主力で）試合に出るようになったのは２年からですけど、その時から、お互いに言葉は交わさなくても『ふたりで攻撃を担っていこう』という思いを共有できていた。４年の時は自分がキャプテンになりました。自分はキャプテンというタイプではなかったんですが、できないところは淑乃に助けてもらいましたね」

ふたりは助け合いながら共鳴し、どんどん力をつけた。

今は、それぞれSVリーグで優勝を争うチームに所属するライバル。お互いに負けたくはないし、刺激も受けている。

昨シーズンのチャンピオンシップ決勝は、大山が優勝を引き寄せた。一方で大山は、フェルハト・アクバシュ監督率いる日本代表で、佐藤がネーションズリーグや世界バレーを戦うのを心から応援していたという。

「（佐藤とは）バレーのことも話しますけど、『どこかに遊びに行きたい、泊まりに行きたい』とか、そんな話ばかりしていますよ」

大山は白く伸びた指で頬を押さえ、照れたように言った。言葉にする必要はない。ふたりだけにわかる絆があるのだ。

「自分はあまり先を見ていません。大学時代にも、よく『将来は代表で？』と聞かれたし、求められているんでしょうけどね。ただ、今いる場所で結果を出すだけです」

大山は優しくも、断固とした口調で言った。ひたむきな日々が、たどり着くべき場所に彼女を誘うのだ。

【プロフィール】

大山遼（おおやま・はるか）

所属：大阪マーヴェラス

2001年５月５日生まれ、岡山県出身。177cm・ミドルブロッカー。小学２年でバレーを始める。就実高校時代、３年時にインターハイで優勝。春高バレーにも出場した。筑波大学では、４年時にキャプテンとしてチームを全日本インカレ優勝に導き、最優秀選手賞、ブロック賞などを獲得。2023年、2025年にはユニバーシアード日本代表に選出され、ワールドユニバーシティゲームズで２大会連続銀メダルを獲得した。2024年、大阪マーヴェラスに入団した。