「今日好き」米澤りあ、オフショル冬コーデ披露「スタイル完璧」「ギャップ」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが12月4日、自身のInstagramを更新。冬のファッションを披露し、反響が寄せられている。
◆米澤りあ、オフショルワンピ姿公開
米澤は「イルミの季節だね〜みんなおすすめの場所ある？」とつづり、写真を投稿。肩のラインが際立つ、ファーコートと白のオフショルダー姿を披露している。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿にファンからは「笑顔が神」「全てが可愛い」「冬が似合う」「スタイル完璧」「ギャップ」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
