「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、グラビアデビューのビキニ姿公開「健康的で素敵」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が12月4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「健康的」ビキニ姿
辻は「きゃすみるグラビアデビュー号」とつづり、撮影時のオフショットを投稿。日焼けした肌が映えるターコイズブルーのビキニ姿を動画にして公開した。
この投稿に、ファンからは「健康的で素敵」「スタイル良すぎ」「可愛い」「楽しそうなのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆辻加純、グラビアデビュー姿披露
◆辻加純のビキニ姿に反響
