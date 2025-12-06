辻加純Instagramより

【モデルプレス＝2025/12/06】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が12月4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題を呼んでいる。

◆辻加純、グラビアデビュー姿披露


辻は「きゃすみるグラビアデビュー号」とつづり、撮影時のオフショットを投稿。日焼けした肌が映えるターコイズブルーのビキニ姿を動画にして公開した。

◆辻加純のビキニ姿に反響


この投稿に、ファンからは「健康的で素敵」「スタイル良すぎ」「可愛い」「楽しそうなのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

