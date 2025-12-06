将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝は12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で午前10時30分から第1試合・森内俊之九段（55）対 行方尚史九段（51）戦の対局を開始した。

【映像】森内九段と行方九段が激突した準々決勝第1試合

50歳以上の現役棋士のみで争われる達人戦は、第1回に羽生善治九段（55）、第2回には丸山忠久九段（55）が優勝を飾っている。

第3回の8強には、シード選手の丸山九段、羽生九段、行方九段、谷川浩司十七世名人（63）のほか、6月から行われた予選を突破した森内九段、佐藤康光九段（56）、郷田真隆九段（54）、屋敷伸之九段（53）と、タイトル戦の大舞台を渡り歩いてきた“レジェンド”たちが顔をそろえることとなった。

6日午前10時30分からの第1試合では森内九段VS行方九段、午後1時からの第2試合では谷川十七世名人VS郷田九段、午後3時15分からの第3試合では羽生九段VS屋敷九段、午後5時30分からの第4試合では丸山九段VS佐藤九段の戦いが予定されている。

公開対局で行われる準々決勝を制し、7日に行われる準決勝、さらに決勝戦へ駒を進めるのは誰か。ベテラン棋士たちによる熱き戦いから目が離せない。持時間各30分、切れたら一手30秒未満（チェスクロック使用）。各局の先手・後手は振り駒で決定する。

（ABEMA／将棋チャンネルより）