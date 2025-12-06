余命宣告を受けた時、人はなにを願うのでしょうか。愛する家族の安泰はもちろんですが、心の奥底に封印していた「過去の清算」を望む人もいます。しかし、その行為は現在の家族を裏切ることにもなりかねません。FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が佐藤和夫さん（仮名）の事例を通じて、複雑な想いを法的に実現する手段と、そのリスクについて考えます。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

最期を前に、揺れる父の胸中

佐藤和夫さん（仮名／75歳）は、がんの末期と診断され、医師から「余命半年」という言葉を告げられていました。

和夫さんは地元の老舗の呉服店を継ぎ、息子の拓海さん（仮名）に店の経営は任せてからは、妻と年金生活を送っていました。しかし、がんに罹り複数箇所に転移がみつかってからは入退院を繰り返す毎日となっていたのです。

体は日に日に弱っていきます。それでも和夫さんには、どうしても心に残っているひとつの「心残り」がありました。

ある日、もう自分では自由に動くこともできなくなった和夫さんは息子の拓海さんにこう頼みました。

「お母さんには内緒にしてほしいのだが、次の病院の帰りに弁護士事務所に行ってほしいんだ」

母に内緒で弁護士事務所へ――。その要望に拓海さんは疑問を持ちながらも、父に付き添い、こっそりと地元の弁護士事務所を訪れました。

そして、和夫さんはついに、長年胸に秘めてきた“真実”を弁護士の前で語りはじめたのです。

若き日の後悔

和夫さんは、若いころの話をゆっくりと語り出しました。

20代のころ、学生時代に交際していた半場留美子さん（仮名／本名と文字数は同じ）とのあいだに子どもを授かり、真剣に結婚を考えていた時期があったといいます。しかし、世間体を気にした親の強い反対に遭い、結婚は認めてもらえず、留美子さんは泣く泣く中絶したそうです。そのまま2人は別れ、和夫さんは家族の意向に従うしかありませんでした。

「ずっと、心に残っていた。あの人にも、申し訳なくて……」

若いころに加入した生命保険を手にしたとき、和夫さんは、「もしものときには彼女へ少しでも渡したい」と思ったといいます。しかし、保険証券の裏書欄にある受取人を「半場留美子」の名前に変更する申請はできませんでした。妻に隠してまで他人の女性の名前を書く勇気はなく、生命保険会社に相談しても、家族以外の名前を受取人にするには相応の理由が必要だったからです。

あれから50年、ずっといえないまま、人生を終えようとしていたのでした。

「最後くらい償いがしたい。生きているなら、少しでもいいからお金を渡して、ちゃんと謝りたって感謝を伝えたい」

その言葉を聞いた拓海さんは複雑な気持ちでしたが、父の最期の願いなら叶えてあげたいと考え、探偵事務所に依頼して女性の行方を追いました。結果、遠く離れた地方でひっそりと暮らしていることが判明。夫とは死別し、子どもも独立して現在は一人暮らしとのことでした。

和夫さんは弁護士に遺言作成を依頼し、自分のわずかな資産の一部を女性に渡したいと伝えました。そして数週間後、家族に見守られながら、静かに息を引き取ったのです。





「家族以外にお金を渡したい…」そんなときの正しい対処法

「家族以外に財産を残したい」という相談は、実は珍しくありません。

たとえば、離婚した妻のもとにいる子どもにお金を残してあげたいが、子ども本人に管理能力がないため、管理ができる元配偶者名義で残したいといった事情がある場合もあります。

しかし、生命保険で家族以外（甥、姪、内縁の妻など）を受取人に指定する場合、生命保険会社によって対応が異なります。特に相手が「婚姻関係のない一般の女性」のようなケースは、特別な事情がなければ受取人として認められないことも多いのが現実です。

また、無理に受取人変更手続きをしようとすれば、保険証券の裏書や通知によって、妻に知られたくなかった過去が露見してしまうリスクもあります（※なお、現在の生命保険は“裏書”文化が終了し、異動承認書が送られてくる形が主流です）。

こういった場合、遺言書による「遺贈」であれば、家族以外の相手にも財産を渡すことが可能です。生命保険で指定できない相手でも、遺言書で意思を表示することは法的に認められています。

ただし、配偶者や子には最低限の遺産取得分である「遺留分」が認められているため、全財産を第三者に渡すような内容はトラブルのもとになります。今回のようなケースでは、弁護士や司法書士に相談し、遺留分を侵害しない範囲で最適な方法を検討する必要があります。

人生の最期の意思表示

日本公証人連合会の統計によると、令和5年（2023年）の公正証書遺言の作成件数は11万9485件に上り、過去最高水準で推移しています。 この背景には、法定相続通りに分けるのではなく、「自分の意思で財産の渡し方を決めたい」「トラブルを防ぐために法的な効力を残したい」と考える人が増えている現状があります。

今回のケースのように、人生の最期になって「どうしても伝えたい思い」が溢れてくることもあります。長い人生には、家族にもいえない後悔や秘密があるものですが、それを形にするには、どこかで家族にその存在を公表しなければならない場面も出てくるでしょう。

認知能力、判断能力が衰えてしまってからでは、法的な対処ができない場合もあります。「誰に、なにを渡したいか」。まだ元気で判断力があるうちに、どうやって渡すのが最適なのかを専門家を交えて意見をもらいながら考えてみてはいかがでしょうか。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー