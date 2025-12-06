「足の長さバグってる！」鈴木愛理、スポーティーコーデのオフショットに「身体の2/3が脚」と驚きの声！
歌手の鈴木愛理さんは12月4日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つスポーティーなコーディネートを披露しました。
【写真】鈴木愛理、スポーティーコーデのオフショット！
「身体の2/3が脚じゃないですかー」鈴木さんはスケートボードの絵文字を添えて12枚の写真を載せています。スポーツブランド「adidas（アディダス）」や「NIKE（ナイキ）」のパンツやパーカー、スニーカーを合わせたスポーティーなコーディネートで足の長さが際立っています。
この投稿にコメントでは「かわいい…ボブ似合う…すき！！」「スポーティーも似合う！！！！」「めちゃくちゃかっこいいんだけど！？」「お顔小さすぎ 脚長っ」「足が長くてスタイル良すぎます！」「足の長さバグってる！ スタイル良い」「足、5メートルくらいあるかと思った」「足、長っ！！！」「身体の2/3が脚じゃないですかー」「あしすぎる！？！」との声が寄せられています。
「スペシャルサポーターお疲れ様でした」11月23〜30日に福岡・北九州で開催された「ワールドスケートボードストリート2025 北九州」の中で準決勝と決勝の模様を放送した『ワールドスケートボードストリート2025 北九州 -グランドファイナル-』（テレビ朝日系）でスペシャルサポーターを務めた鈴木さん。メインキャスターの松岡修造さんとともに白熱の試合の様子を伝え、鈴木さんも「感動と興奮が止まりませんでした」とつづっています。11月30日の投稿では、今回披露したスポーティーなコーディネートと松岡修造さんやスケートボード選手との貴重なショットが多数公開されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
