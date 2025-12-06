ポンセ、ワイスに続きアンダーソンも―。韓国球界から“逆輸出”が続いていることを6日、現地メディアが紹介した。

韓国メディア「OSEN」は「KBOからの逆輸出がまた誕生！」と見出しを付け、今季SSGでプレーした元広島のドリュー・アンダーソンがデトロイト・タイガースと契約を結んだという米記者の報道を伝えた。

アンダーソンはフィリーズ、レンジャーズなどを経て22年から広島に加入。NPB2年間で34試合に登板し7勝5敗、防御率3・05だった。23年シーズン終了後に広島を退団。24年シーズン途中から今季までSSGでプレーし、30試合で12勝7敗、リーグ3位の防御率2・25と好成績を残した。

韓国球界からはこのオフ、複数の選手がMLBに復帰。“逆輸出”が続いている。かつて日本ハムや楽天でもプレーしたコディ・ポンセは今季、ハンファで180回2/3を投げ、17勝1敗、防御率1.89。奪三振も投球回数を大きく上回る252をマークするなど、圧倒的な成績を残してリーグMVPに選出された。KBOでの成功を引っ提げ、ブルージェイズと3年総額3000万ドル（約46億8000万円）で契約に合意した。

また、ハンファで今季16勝を挙げたライアン・ワイスもアストロズと契約。アンダーソンで3人目の“逆輸出”選手となった。