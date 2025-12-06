Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの吉澤閑也が５日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。憧れの芸能人からの粋なはからいに大感激したことを明かした。

吉澤は、後輩と食事に行った際のエピソードを披露。「何か知ってる人（が店に）来たな、みたいな。千原ジュニアさんが、一番大好きな、憧れていた。僕のパンツ赤にしていたことがあって。それぐらい大好きなんですよ」と、赤の下着を愛用していることで知られる千原ジュニアのマネをするぐらいに憧れていたことを告白した。

「番組とかでも全然お会いできなくて、ちょっとだけごあいさつさせてもらって話したんですけど」とジュニアとは一度あいさつした程度の関係と説明。この日も「『うあー、かっこいいな』って思ってたら、お帰りになっちゃって」とチラチラジュニアを見ていたものの、あいさつできず仕舞だったという。

吉澤たちも会計しようとしたところ「（店員から）『ジュニアさんから、いただいてます』って。『えー』みたいな。『カッコよー』みたいな」と、黙って自分たちの分まで会計してくれていたという。「でも自己紹介しても、誰かも分かってないぐらいじゃないですか、まだ。カッコいいなって憧れが増しました」とジュニアの粋な振る舞いに感激していた。