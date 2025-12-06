全国の児童相談所が対応した、2023年度の児童虐待相談件数は22万5509件にのぼり、前年より5％増となった（厚労省発表）。 なぜ親は、子どもを傷つける言動に及ぶのか――。その背景には、子どもを“自分のもの”とみなし、自由や意思を制限・支配する親の心理があるという。 ※ この記事は、精神科医の片田珠美氏による『子どもを攻撃せずにはいられない親』（PHP新書）より一部抜粋・再構成しています。

子どもへの支配欲求が強い親は、同時に「子どもは自分のもの」という所有意識も抱いていることが多い。この所有意識が最も暴力的な形で表れるのは、子どもを虐待する親である。

たとえば、2019年1月、千葉県野田市で当時小学4年生だった栗原心愛さんが自宅の浴室で死亡した事件では、両親が逮捕された。そして、父親は傷害致死罪で、母親は傷害幇助（ほうじょ）の罪で、それぞれ起訴された（※）。

※書籍発刊時点。その後、父親には懲役16年、母親には懲役2年6月・保護観察付き執行猶予5年の判決がそれぞれ下っている。

父親は、心愛さんの両腕をつかんで体を引きずり、顔を浴室の床に打ち付け、胸や顔を圧迫するなどの暴行を加え、顔面打撲や骨折を負わせた。それだけでなく、心愛さんの手に汚物を持たせ、その様子をスマートフォンやデジカメで撮影していたという。

どうして実の娘にこんなひどいことができるのかと首を傾げたくなるが、我が子を虐待する親の話を聞くと、皮肉なことに、実の子だからできるのだということがわかる。

子どもを自分の所有物とみなしているからこそ、自分の好きなように扱ってもいいと思い込むわけである。

実際、「子どもへの身体的虐待について、『自分の子どもをどうしつけようが、私の勝手だ』とか『子どもを殴るかどうか、他人にとやかく言われる筋合いはない』などと発言する加害者は多い」。しかも、「このタイプの加害者には、独占欲と、自分の子どもは虐待してかまわないという考えとの相関関係がはっきりみてとれる」（『DVにさらされる子どもたち――加害者としての親が家族機能に及ぼす影響』）。

このように子どもを自分の所有物のようにみなす傾向は、性的虐待をする親にも認められる。

「性的虐待をする者が子どもを自分の所有物とみなすことはよく知られているし、近親姦の加害者のなかには、子どもを性的に利用することは親の特権だと考えている者もいる」（同書）。

心愛さんも、父親から性的虐待を受けていた形跡がある。一時保護されていた児童相談所の職員に「父親に下着を下ろされた」などと訴え、医師が「性的虐待の疑いがある」と診断していたからだ。

心愛さんは、「（父親から）夜中に起こされ、窓の外に誰かいるから見てこいと言われた」と話し、「パパが急にズボンを下ろしてきた。パンツも脱げて『やめてよ』と言ってすぐに上げたら、パパから『そんなこと言うとバレるだろう』と言われた」と説明したという。

こんなことをしたのは、父親が心愛さんを自分の所有物とみなし、性的な目的のために利用してもかまわないと思っていたからだろう。

こうした所有意識は、DV（ドメスティックバイオレンス）の加害者にもしばしば認められる。父親は、妻（心愛さんの母親）への暴行罪でも追起訴されており、妻へのDVがあったようだ。したがって、父親は、虐待の加害者であると同時にDVの加害者でもあったわけだが、これは妻も子どもも自分の所有物だと思い込んでいたからである。

子どもは「自分をよく見せるための付属物」

親の所有意識と密接に結びついているのが、「自分は親なのだから、少々のことは許される」という特権意識である。

この特権意識は、何よりもまず自分の願望や要求を満足させることが家庭で最優先されて当然という自己中心的な思い込みとして表れる。

だから、子どもが親の言うことを聞かなかったり、親の思い通りにならなかったりすると、暴力を振るう。あるいは、自分の希望する職業に子どもを就かせようとするのも、特権意識に由来する自己中心性のせいだろう。

こうした自己中心性の核心にあるのが、子どもは「自分をよく見せるための付属物」（同書）という認識だ。

こういう認識が最も強いのが、子どもの気持ちよりも世間体や見栄を優先する親である。この手の親にとって、子どもは「自分をよく見せるための付属物」であり、自分の価値を底上げしてくれるバッグや宝石と同等の存在だ。

そのため、成績がよく、先生にも気に入られ、友達にも好かれ、習い事でもほめられる“パーフェクト・チャイルド”であることを常に求める。さらに、「いい大学」「いい会社」に入り、隣近所や親戚に自慢できるようなエリートコースを歩んでくれるよう願う。

その役割を子どもがきちんと果たしてくれれば、親の自己愛は満たされるが、逆に子どもが「自分をよく見せるための付属物」でなくなれば、親の自己愛は傷つく。だからこそ、受験の失敗、あるいは親の価値観に合わない結婚などに直面すると、親は怒り、罵倒するのだ。

しかも、子どもが「自分をよく見せるための付属物」としての役割を果たしてくれなかったせいで、自分が恥をかいたと親は思っている。当然、恥をかいた自分は被害者で、その原因をつくった子どもは加害者という認識であり、加害者である子どもを責めてもいいと考えている。

そのため、子どもは自分自身の挫折や失敗によって、ただでさえ傷ついているのに、親から責められ、罵倒されて打ちのめされる。しかし、親のほうは、「自分は恥をかかされた被害者なのだから、少々責めても許される」と思い込んでいる。

「子どもから助けてもらうのは当然」婚約者にも金の無心…

子どもを「自分をよく見せるための付属物」として利用するくらいだったら、まだかわいいもので、なかには「金づる」として利用する親もいる。これも、「育ててやった親なのだから、少々のことは許される」という特権意識に由来する。

たとえば、30代の女性は、結納まですませていたのに、親のせいで結婚が破談になり、気持ちが落ち込んで何もする気がしないと訴えて、私の外来を受診した。

「私は母一人子一人の家庭で育ち、母が美容師なので、田舎の実家で美容院をやっていました。けれど、人口減少と高齢化で、年々売り上げが落ちて借金の返済にも困るようになりました。そのため、母から泣きつかれて、断れず、貯金していたほぼ全額、400万円を渡しました。

それでも完済できたわけではなく、今も毎月5万円の仕送りを続けています。年間だと60万円で、私の年収の5分の1です。かなり大きな負担になっているのですが、母は『苦労して育ててやった子どもから助けてもらうのは当然』と言い放ち、『ありがとう』と言ってくれたことなど一度もありません。

美容院を続けていても赤字を垂れ流すだけなので、もうやめればいいと私は思うのですが、母は『美容院をやめたら、年金だけでは暮らしていけない。あんたが養ってくれるんだったら、いつでもやめるけど』と嫌みを言います。

まあ、それだけなら許せないこともないのですが、最近どうしても許せないことがありました。結納まですませていた婚約者から、突然別れを告げられたのです。

理由を尋ねたところ、『君のお母さんから金を貸してほしいと頼まれた。正直、あのお母さんとつき合っていくのは僕には無理だと思う。うちの両親も同じ意見だったので、悪いけど』と言われました。

もうショックで、その日は泣き通しました。母に電話で尋ねると、『婚約者の親が困っているんだから、助けるのは当然でしょ。それができないなんて、甲斐性のない男ね』という答えが返ってきました。悪びれる様子も、謝罪の言葉もありませんでした」

この女性の母親は、「自分は苦労して娘を育てたのだから、少々のことは許される」と思い込んでいるのだろう。そのせいで、娘を不幸にしたわけだが、自責感も罪悪感も覚えていないようだ。これは、親としての特権意識が強いからだと考えられる。

こういう親を持つと、子どもは苦労する。この女性も、「あの母がいる限り、絶縁でもしない限り結婚は無理だと思いました。それで、よけいに落ち込んだのです。でも、たった一人の親なので、見捨てるわけにもいかないし……。クヨクヨと悩んでいますが、答えは出そうにありません」と話した。

想像力の欠如

自己中心的な親は、自分が子どもに浴びせる暴言や加える仕打ちが、どれだけ子どもの心を傷つけ、怒りや反感をかき立てるかということに想像力を働かせることができない。いや、より正確には、想像してみようともしないというべきだろう。

このような想像力の欠如は、あらゆる場面であらわになる。

たとえば、兄弟姉妹と比べる親は、それがどれだけ子どもの心を傷つけ、劣等感を植えつけるかに考えが及ばない。むしろ、「お兄ちゃんは、あんなに成績がいいのに」「お姉ちゃんは、あんなに部活を頑張っているのに」などという言葉で叱咤激励したつもりでいる親が少なくない。

だが、このように比較されて育つと、劣等感の塊（かたまり）のようになりやすい。また、大人になっても自己肯定感が低い。

たとえば、「子どもの頃からいつも優秀な兄と比べられて、本当に嫌だった」という20代の男性は、「兄に負けまいとして頑張ったけど、勉強でもスポーツでも兄にはかなわなかった。だから、いまだに自信がない。その原因をつくったのは、いつも兄と僕を比べていた母、そして優秀な兄だと思う。あの2人の顔を見るのは嫌なので、何かと理由をつけて実家には帰らないようにしている」と訴えた。

この男性自身、非常に優秀で、エリートコースを歩んでいるように私には見えるのだが、兄がそれ以上に優秀な超エリートのうえ、母親から常に比較されてきたので、自己肯定感が低いのだろう。

この男性の母親は、もっと頑張らせようと思って、兄と比較したのかもしれないが、比較された弟のほうは深く傷つき、大人になっても恨んでいる。

こうした想像力の欠如は、子どもの領域を平気で侵害する親にも認められる。親が勝手に鞄の中や机の中を漁ったり、子どものものを捨てたりすることが、どれほど子どもにとって不快か、考えてみようともしない。

親が想像力を働かせることができないと、子どもの心を傷つけ、後々まで禍根を残すのである。