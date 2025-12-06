【キャベツ1/4個使い切り】粉チーズが隠し味！ミートボールの粒マスタード煮込み
キャベツを4等分のくし形に切って、そのまま大胆に使った、食べ応え抜群の煮込みレシピ。ミートボールは粉チーズ入りでコク深く、粒マスタードの酸味が全体を引き締めます。 さっと作れるので平日はもちろん、食卓映えもして週末ご飯にもぴったりです。
『焼きキャベツとミートボールの粒マス煮込み』のレシピ
材料（2人分）
キャベツ……1/4個（約300g）
〈ミートボール〉
合いびき肉……250g
玉ねぎの粗いみじん切り……1/4個分（約50g）
卵……1個
粉チーズ……大さじ3
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
玉ねぎの薄切り……1/4個分（約50g）
オリーブオイル……大さじ1
酒……大さじ2
粒マスタード……大さじ1
しょうゆ……小さじ2
作り方
（1）下ごしらえをする
キャベツはしんごと4等分のくし形に切る。ボールに〈ミートボール〉の材料を入れ、手でさっと混ぜて、14等分に丸める。
（2）焼く
フライパンにオリーブオイルを強めの中火で熱する。キャベツを並べ入れ、こんがりとするまで2分ほど焼く。裏返してミートボールを加え、ときどきころがしながらさらに2分ほど焼いて、少し端に寄せる。玉ねぎを加えてさっと炒め、酒をふる。
POINT
フライパンの中が具でいっぱいになりますが、ミートボールもすきまを作って焼いてください。
（3）煮る
水1と1/2カップを加えて煮立たせ、粒マスタードとしょうゆを加えて、中火で5分ほど煮る。
簡単に作れるのに、味はしっかり本格派。ご飯も進んで、自然と笑顔が広がります！
教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。