有名投資家・テスタ、桁違いの含み益にネット騒然「これが一流」「投資期間が気になる」
専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、保有しているアメリカ株で一番の含み益を報告した。桁違いの額にネット上では驚きの声をあげている。
【画像】桁違いの爆益！気になる…爆損したテスタ保有株の一覧
連日のように保有株を紹介しているが、今回は「ベストの方の１位はこの会社！『ゴールドマンサックス』です！2500万円で買ったのが現在1億4500万円になってて配当も年利10%近く！長期投資の理想系だと思います。株には夢がありますね」と説明。投稿した画像では評価損益「＋1億2079万6355円」と表示されている。
なお、アメリカ株で2位の含み益は「２位はGoogleさん 最近は生成AIの覇権争いで度々話題になってるけど、それで勝つのか負けるのかで将来の株価も大きく変わりそう」と画像を投稿。そこには評価損益「＋6720万5520円」と表示されている。
桁違いの含み益にネット上では「投資期間が気になる〜」「レベルが高過ぎです」「これが一流の投資スタイル」「夢見させてくれて、ありがとうございます」などの声があがっている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
