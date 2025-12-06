━━━━━━━━

契約・移籍情報

━━━━━━━━



養父 雄仁 ヘッドコーチとの契約が満了となり、2025シーズンをもってチームを離れることになりましたので、お知らせいたします。https://t.co/awNBibmGHS



これまでのクラブへの貢献に、あらためて感謝を申し上げます。#藤枝MYFC pic.twitter.com/G06hzQhB7f