「大小言いたい事はありますが…」元Jリーガーが藤枝でコーチ業を全う「これで満了なら後悔ありません」
藤枝MYFCは5日、ヘッドコーチの養父雄仁氏(41)が契約満了により、2025シーズンをもって退任することを発表した。
養父氏は現役時代に中盤を主戦場とし、川崎フロンターレ、ヴァンフォーレ甲府、ロアッソ熊本、V・ファーレン長崎、そして藤枝でプレー。引退後の2020年に藤枝で指導者としてのキャリアを始め、2021年からトップチームのコーチを務めていた。
クラブ公式サイトを通じて「(現役時代を含めて)8年間、毎年藤枝の為に全力でやってきました。トップチームコーチもスクールも、ルクレもユースも、一生藤枝の為に力をつかう覚悟でした。やれるだけの事は毎年やりました」と振り返り、「これで満了なら後悔ありません。今の限界は出しました」とコメントしている。
続けて「大小言いたい事はありますが、それはまた力をつけてからです」とし、「長い間ありがとうございました」と感謝を語った。
以下、クラブ発表プロフィール
●養父雄仁
(やぶ・ゆうじ)
■生年月日
1984年5月24日(41歳)
■出身地
神奈川県
■経歴
(選手歴)弥栄西高-国士舘大-川崎F-甲府-熊本-長崎-藤枝
(指導歴)藤枝サッカースクールコーチ-藤枝U-18コーチ-ルクレMYFC監督
■コメント
「8年間、毎年藤枝の為に全力でやってきました。
トップチームコーチもスクールも、ルクレもユースも、一生藤枝の為に力をつかう覚悟でした。
やれるだけの事は毎年やりました。
これで満了なら後悔ありません。
今の限界は出しました。
大小言いたい事はありますが、それはまた力をつけてからです。
長い間ありがとうございました。」
