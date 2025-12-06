松尾諭が銀座線でぶらり途中下車の旅
2025年12月6日放送の「ぶらり途中下車の旅」は銀座線の旅。
旅人は、松尾諭。
銀座線
浅草駅から渋谷駅まで全19駅を結ぶ路線です。昭和2年に開通した東洋初の地下鉄で、渋谷、銀座、上野、浅草など東京の名所を通っています。
1975年12月7日生まれ 兵庫県出身。
役者の道を志して上京し、2000年に映画「忘れられぬ人々」で俳優としてデビュー。
その後ドラマ・映画・舞台など数多くの作品に出演し活躍中。
また20年に著書「拾われた男」のドラマ化も話題を集めた。
末広町駅フルーフ・デゥ・セゾン
神田駅絶滅メディア博物館
銀座駅重津商店
表参道駅ファティマ モロッコi2 cafe
上野恩賜公園（上野駅）
桜並木も紅葉スポットに！上野公園で紅葉狩り！
【最寄駅】銀座線「上野駅」から徒歩4分
【所番地】東京都台東区上野公園5-20
【電話番号】03-3828-5644
【ホームページ】https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/toubuk/ueno
東叡山 寛永寺（上野駅）
創建400年を記念して書かれた大迫力の天井絵！どこから見ても「龍」と目が合う？！
【最寄駅】銀座線「上野駅」から徒歩20分
【所番地】東京都台東区上野桜木1-14-11
【電話番号】03-3821-4440
【開門・閉門時間】9:00〜17:00
【拝観受付時間】10:00〜15:40
【ホームページ】https://kaneiji.jp/#gsc.tab=0
【Instagram】https://www.instagram.com/kaneiji_tokyo_ueno/
フルーフ・デゥ・セゾン（末広町駅）
創業30年のフルーツ専門店！仲卸だった経験を生かした旬の果物を使ったフレッシュジュース
【最寄駅】銀座線「末広町駅」1番出口から徒歩2分
【所番地】東京都千代田区外神田4-11-2
【電話番号】03-5296-1485
【営業時間】
＜月〜金＞ 10:00〜17:30（L.O.17:00）
＜土日祝＞ 11:30〜17:30（L.O.17:00）
【定休日】不定休（※ホームページをご確認ください）
【ホームページ】https://fruits-de-saison.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/fruits.de.saison/
【X】https://x.com/fruitsdesaison1
絶滅メディア博物館（神田駅）
ビデオカメラにガラケー・・・過去のメディア機器を触って楽しめる博物館
【最寄駅】
銀座線「神田駅」4番出口から徒歩10分
JR「神田駅」西口から徒歩10分
【所番地】東京都千代田区内神田2-3-6 楓ビル1階
【営業時間】※ホームページをご確認ください
【定休日】不定休 ※ホームページをご確認ください
【電話番号】03-5256-5700
【ホームページ】https://extinct-media-museum.blog.jp/
重津商店（銀座駅）
佐賀唐津発の「からすみ」専門店！からすみおにぎり？ランチにからすみ焼きそば？
【最寄駅】銀座線「銀座駅」A12番出口から徒歩7分
【所番地】東京都中央区銀座1-20-11
【電話番号】03-6264-4119
【営業時間】
＜月〜金＞ 11:00〜19:00
＜土日祝＞ 11:00〜18:30
※ランチメニューはInstagramをご確認ください。
【定休日】Instagramをご確認ください
【Instagram】https://www.instagram.com/shigetsusho10ginza/
ファティマ モロッコ（表参道駅）
モロッコにほれ込んだ店主がセレクトするモロッコ雑貨専門店 モロッコのスリッパ「パブーシュ」って？
【最寄駅】銀座線「表参道駅」A4番出口から徒歩6分
【所番地】東京都港区南青山3-9-12 佐藤ビル2階
【電話番号】03-6804-6717
【営業時間】11:00〜18:00
【定休日】不定休 ※Instagramをご確認ください
【ホームページ】https://www.fatimamorocco.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/fatimamorocco/?hl=ja
i2 cafe（表参道駅）
仲良し兄弟が切り盛りする緑豊かなカフェ ドイツのパンケーキ「ダッチベイビー」とは？
【最寄駅】銀座線「表参道駅」A4番出口から徒歩5分
【所番地】東京都港区南青山3-9-1 1F
【電話番号】03-6804-1201
【営業時間】8:00〜18:00（L.O.17:00）
【定休日】無し
【Instagram】https://www.instagram.com/i2.cafe/