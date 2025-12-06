おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れネイル』３選
― 脱・おばさん化のトリセツ Vol.21 ―髪型や服を今っぽく更新しても、指先が昔のままでは全体が古臭く見えてしまうことがあります。特に大人世代は「派手だと若作りに見えるのでは？」と無難に走りがちだったり、「これが定番」と同じデザインを繰り返してしまうことも…。でも、ネイルこそ“時代感”が出やすいパーツ。そこで今回は、大人世代がやりがちな“おば見えネイル”を３つを、今っぽくアップデートする方法とともに紹介します。
ギラギラしすぎな“ラメ盛りネイル”は卒業
かつて大人気だった厚盛りラメネイル。指先がキラキラ輝くのは華やかですが、大人世代には「夜の香り」や「バブル感」を連想させてしまい、古臭く見えることも。特にゴールドやシルバーの厚盛りは要注意です。
今のおすすめは、光の加減で上品にきらめく“微細ラメ”や“パール感”。派手すぎず、手元を動かすたびにツヤっと光る程度なら、清潔感とトレンド感を両立できます。
原色フレンチは“浮いて見える”原因に
赤や青などの原色で爪先を縁取るフレンチネイルは、一時期大流行しましたよね。でもコントラストが強すぎて、今では“指先だけ浮いて見える”ことも…。
代わりに取り入れたいのが、ベージュやくすみピンクをベースにした“ニュアンスフレンチ”。爪先を細めにしたり、さりげなくゴールドラインを入れるだけで、グッと今っぽい印象に。肌なじみの良いニュアンスカラーを選ぶことで、オフィスでも浮かない大人の洗練スタイルが完成します。
厚みのある“スカルプネイル”はもう古い
長さを出すために厚みを持たせたスカルプネイル。以前は「ゴージャス」「華やか」と憧れの対象でしたが、今は「重たい」「不自然」と見られがちです。
今の主流は、自爪を生かした自然な長さと薄づきのジェル仕上げ。ショート〜ミディアムのナチュラルカーブが清潔感を演出し、ビジネスでも好印象です。透明感あるヌードカラーやシアー系と組み合わせると、抜け感たっぷりの“若見え指先”にアップデートできます。
大人ネイルは“清潔感と抜け感”が正解
ラメ盛り、原色フレンチ、厚盛りスカルプ…。どれも一時代を彩った人気デザインですが、そのまま続けると“おば見え”の原因に。大人世代の手元に必要なのは、派手さではなく清潔感と抜け感です。ネイルは想像以上に視線を集めやすいパーツだからこそ、まずは手元からトレンドをまとって、さりげない“若見え”を叶えてみませんか？＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています