¿·ºîSP¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-FAKE/TRUTH¡Ù¡¢¾åÀî¼þºî¡¢²¼Ìî¹É¡¢¾¯Ï©Í¦²ð¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤é¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤¹¤ë12·î28Æü21»þÊüÁ÷¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾åÀî¼þºî¡¢²¼Ìî¹É¡¢¾¯Ï©Í¦²ð¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼Í¥¡¦²¼Ìî¹É¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ÇTBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡£Ê¡»³±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤ÈNY¤ÇÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤äÁíÍýÂç¿Ã¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
¡¡°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¡£³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬»Ø¤¹°ÕÌ£¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡·Ù»ëÄ£ÁíÌ³Éô¹Êó²Ý¿¦°÷¡¦ÅÏÊÕ½¡Ìé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾åÀî¼þºî¡£TBS¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2022Ç¯10·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï³§¼Â¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡£³§¼Â¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃæ¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¿Í¼Á¤Ë¡Ä¡£¿´ÂÀÏ¯¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï³§¼Â¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ´¤ì¤Î³§¼Â¤È¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·¯Åç¹Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¯Ï©Í¦²ð¡£ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤òÂ³¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ò¸ÄÀË¤«¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³§¼Â¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Î©²Ö½Ù²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²¼Ìî¹É¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î¼ê¤ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë²¼Ìî¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¾¯½÷¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡£ÇúÃÆ¤ÎÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤ò¼é¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î21Æü15»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¶ÛµÞSP¡ª¥é¥¹¥È¥Þ¥óÂè1ÏÃÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¡»³¡¦ÂçÀô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸ø³«ÅöÆü¤Î12·î24Æü¤«¤é¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯µÇ°¡ª°ìµóÊüÁ÷SP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î28Æü21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼Í¥¡¦²¼Ìî¹É¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ÇTBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡£Ê¡»³±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤ÈNY¤ÇÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤äÁíÍýÂç¿Ã¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
¡¡°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¡£³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬»Ø¤¹°ÕÌ£¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡·Ù»ëÄ£ÁíÌ³Éô¹Êó²Ý¿¦°÷¡¦ÅÏÊÕ½¡Ìé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾åÀî¼þºî¡£TBS¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2022Ç¯10·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï³§¼Â¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡£³§¼Â¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃæ¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¿Í¼Á¤Ë¡Ä¡£¿´ÂÀÏ¯¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï³§¼Â¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ´¤ì¤Î³§¼Â¤È¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·¯Åç¹Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¯Ï©Í¦²ð¡£ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤òÂ³¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ò¸ÄÀË¤«¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³§¼Â¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Î©²Ö½Ù²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²¼Ìî¹É¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î¼ê¤ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë²¼Ìî¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¾¯½÷¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡£ÇúÃÆ¤ÎÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤ò¼é¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î21Æü15»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¶ÛµÞSP¡ª¥é¥¹¥È¥Þ¥óÂè1ÏÃÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¡»³¡¦ÂçÀô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸ø³«ÅöÆü¤Î12·î24Æü¤«¤é¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯µÇ°¡ª°ìµóÊüÁ÷SP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î28Æü21»þÊüÁ÷¡£