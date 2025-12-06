¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬Àë¸À¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÏÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«¡õÍèÆü¤ò¹µ¤¨¤ë¥¸¥§¡½¥à¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢Æ±ºî¤ËÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅª±ÇÁüÉ½¸½ ¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ 1985Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¡£ComicBook.com¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢À¸À®AI¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¶¼°Ò¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¿ÍÎà¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Î¤ß¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢½¡¶µ¤äÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¹ç°Õ¤¬¼è¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¸À®·¿AI¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¡¢¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÊ¬¤«¤ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¼«¼çµ¬À©¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤ÎÏÃ¤À¡£¤À¤«¤é»ä¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤è¤ê¤â¡¢Âçµ¬ÌÏ¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶¼°Ò¤À¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò°¦¤¹¤ëÀè½»Ì±¤Î¥Ê¥ô¥£¤È¡¢¿¯Î¬¤òÁÀ¤¦¿ÍÎà¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÁþ¤à¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¤¬¿ÍÎà¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç½±Íè¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È±ê¤Î·èÀï¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£12·î19Æü¤ÎÀ¤³¦Æ±»þ¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12·î10Æü¤Ë¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÆü¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
