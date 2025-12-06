冬こそ着映える“この色”！【ZARA】大人のキレイ見え♡「ホワイトアイテム」

清潔感があり、上品な雰囲気をまとえそうな「ホワイトアイテム」。今シーズンのトレンドカラーでもあるホワイトは、ダークトーンになりがちな冬コーデに、明るく爽やかな抜け感をプラスできるのが魅力です。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人のキレイ見えを狙えるホワイトアイテムをご紹介。一点投入で着映えそうなホワイトアイテムを投入して、周りと差がつく冬のおしゃれを楽しんで。

キレイ見えもトレンド感アップも狙えるフェイクファーベスト

【ZARA】「ZW COLLECTION フェイクファーベスト」\13,590（税込）

フェイクファーをたっぷり使用した、着映え力に期待大なベスト。なんだか物足りなさを感じるコーデも、一点投入するだけで今っぽく垢抜けた印象になりそう。インパクト抜群のアイテムですが、キレイ見えを狙えるホワイトなら、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。スッキリと着こなせそうな丈感で、ボトムスを選ばず合わせやすいのも嬉しいポイントです。

フォーマルシーンにも◎ ジュエルビーズが華やぐシャツ

【ZARA】「ジュエルビーズ付きポプリンシャツ」\5,990（税込）

襟元やフロント、袖口にあしらったジュエルビーズが上品に煌めくシャツ。きちんと感がありながら、エレガントな雰囲気をまとえそうなシャツは、デイリーコーデだけじゃなく、フォーマルシーンにも重宝しそう。ジャケットやカーディガンを羽織っても存在感があるため、インナーとしても活躍しそうです。

主役級に着映える刺繍フリルワンピ

【ZARA】「フリル刺繍入りショートワンピース」\8,590（税込）

繊細な刺繍を施した大ぶりフリルが、地味見えしがちな冬コーデをパッと華やかな印象に仕上げてくれそうなワンピース。ショート丈 & 大胆にカッティングしたVネックラインが、センシュアルなムードを演出してくれそう。ボトムスやタートルネックを合わせたレイヤードコーデも楽しめそうです。

冬コーデに軽やかに映えるアシメサテンスカート

【ZARA】「サテンレーススカート」\5,990（税込）

なめらかな光沢感のあるサテン調素材で、大人のキレイ見えコーデを楽しめそうなスカート。アシンメトリーなデザインや裾のレース使いもおしゃれ見えをサポート。ロマンチックムードたっぷりのスカートは、黒のロングブーツを合わせてモードに決めるのが今の気分。ロングコートやダウンジャケットといった重厚感のあるアウターも、ひらひら揺れるスカートのおかげで軽やかに着こなせそうです。

