単独インタビューで五輪イヤーの心境明かす

フィギュアスケート男子の友野一希（第一住建グループ）が6日までに「THE ANSWER」の単独インタビューに応じた。ミラノ五輪出場を目指す27歳。初の大舞台へ重要なシーズンで味わった「人生最大」の挫折、運命の全日本選手権（19日開幕）に向けた現在の心境を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・宮内 宏哉）

11月14日、米ニューヨーク州レークプラシッド。友野は、27歳にして人生最大の挫折を味わった。

「スケアメですね。もう、即答だと思います」

グランプリ（GP）シリーズ第5戦スケートアメリカ。キャリア16回目となるGP大会は、見えていた初優勝が目前で消えた。

男子SPでは「That’s It」を演じ、4回転ジャンプも見事に着氷。95.77点の高得点で首位発進した。しかし、最終滑走だった翌日のフリーで2度転倒。大きな悔しさが残る3位となった。

「直近だからというのもあると思いますが……あれほど印象に残る失敗はない」。ジュニア時代から苦しい経験も重ねてきた友野だが、年々スケートへの気持ちが強まる分、味わう悔しさも深みを増している。

GPシリーズの総合成績で7位となり、6選手が出場するGPファイナルにあと一歩届かず。ミラノ五輪代表レースにおいてアドバンテージを得るチャンスを逃した。「切り替えは早い方」という友野もさすがにへこんだ。

スケートアメリカを終え、初めての練習日。ショックが消えない状態で、体も気持ちもついてこない。救われたのは、リンクで平池大人コーチと向き合った熱い時間だった。

「なんでやらへんのや、悔しくないんか」

平池コーチにかけられた言葉で、内に抱え込んでいた友野の感情があふれ出た。練習終盤の約30分間、お互い正面からぶつかり合った。「すごく珍しい、あそこまでは初めて。『悔しいに決まってるやろ！』というくらい、ワーッと感情が出た」。気づけば、自分に向いていた怒りも迷いもクリアになっていた。

マイナスの感情を外に放出「先生が膿を全部出してくれた」

「先生が『大丈夫か』とは言わず、シンプルにパッと言ってくださって。それが自分にとってよかった。（感情を）より引き出してくれて、すぐにモチベーションに変わったので。膿を全部出してくれた感じです」

マイナスの感情を外に放出でき、次にどうすべきかを考えられた。大事な五輪シーズン。切符をつかむには、全日本選手権で好成績を残すしかない。行きついたのは「失敗の恐怖」と戦う練習の必要性だ。

どれだけいい練習を積み、調子が良くても、試合で何が起きるかは分からない。その怖さを痛いほど味わってきた。だからこそどんな状況で本番を迎えても揺るがない「自信」が大切。そう結論付けた。

「試合より難しい状況を作り出すじゃないですけど、練習に入ってすぐ試合と同じような形で曲をかけて、今どれだけそういう状況でもできるか把握したうえで、もう一回練習し直したり。失敗の確率が上がっている状況でも、しっかり自信を持って一回一回のプログラムでやりきる。そういう意識を常に持っています」

現時点でGPファイナル出場の鍵山優真、佐藤駿が五輪代表争いを一歩リード。友野は熾烈な3枠目争いを視野に入れて臨むことになる。

以前は「頭になかった」という夢舞台。意識が変わったのは22年の世界選手権だ。SPで自身初の100点超えとなる101.12点で3位。フリーで得点を伸ばせず総合6位だったが、初めて五輪を現実的な目標にできるきっかけとなった。

友野はミラノを「シニアに上がってからのスケート人生のはじまり」の地と表現する。初出場の18年世界選手権で5位に入った思い出深い場所。26年五輪も同じ舞台で開催されることに、不思議な縁を感じた。「これは何かあるな、絶対にやらないといけない」。そんな思いも芽生えていた。

「集大成」と位置づける五輪イヤー「気持ちを全部背負ってやるつもり」

勝負の五輪イヤーを「集大成」と位置づける。歳を重ねるごとに、強まる思いがある。

「一番はやっぱり、自分がやりたいことに向かって集中。それが応援してくださっている方へ一番の恩返しになると思います。苦しい結果で終わった時も、自分が知らないところでいろんな方が応援してくださっている。もう自分のオリンピックは、自分だけのものではない。コーチも同じ気持ちで一緒に進んでくださっているので、気持ちを全部背負ってやるつもりで今はやっています。

でも、周りからのプレッシャーはなく、ただただ自分の目標がオリンピックだからっていうのは一番大きいと思います。自分の気持ちが強くなったからこそ、周りもすごく応援してくれてるのかな。自分から発せられる何かが伝わっている部分もあると思いますし、自分で決めて、それを進んでいくうちに（周囲のためにという思いが）気づけば出ていたというのはあります」

勝負の全日本へ、今の思いは「とにかく燃え尽きたい」。スケートアメリカで一度は沈んだメンタルも、日を追うごとにエネルギーを帯びている。

「悔しさを全日本にぶつける気持ち。あとはとにかく自分が理想とする姿、いい結果を常にイメージしながら。とにかく一日一日が戦いだと思っています」

思考がクリアになった今、全日本で見せたい「友野一希の演技」はどんなものか。

「生き様というか、スケートと向き合ってきた時間を見せることができればいいなと思います。何か刻めるくらい、一日一日が見えるような演技をすることが目標。『応援しててよかった』と思ってもらえるように、でも一番は自分のために。何かしらの形で全部返ってくると思う。やってきたことは間違ってないと思うし、やりきる姿を見てもらいたいなと思います」

音楽と一体となる表現力、才能豊かなスケーティングなど、唯一無二の世界観で国内外問わず人気を誇る。愛される友野が、足りないと感じているのは競技者としての強さ、そして結果だ。「やっぱり結果を残してこそ。目標としてそういった部分が強くなってきている」。決戦の地は東京・代々木第一体育館。360度から注がれる拍手を思い浮かべながら、友野は今日も氷上に立っている。

■友野一希（ともの・かずき）

1998年5月15日、大阪府出身の27歳。シニアデビューとなった2017-2018シーズンの全日本選手権で4位、世界選手権でも5位入賞を果たす。21-22年シーズンの四大陸選手権で2位、22-23年シーズンの全日本選手権で3位など、長らく第一線で活躍してきた。現在は地元・大阪に本社を構える第一住建グループに所属。趣味はサウナ、読書。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）