韓国サッカーの2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグの相手が決まった。運命の組み合わせ抽選でメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ（PO）の勝者と同じ組に属した。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表は6日（日本時間）、米ワシントンDCのケネディセンターで開催された北中米W杯組み合わせ抽選でA組に入った。FIFAランキング22位でポット2の韓国は、ポット1のメキシコ（15位）、ポット3の南アフリカ（61位）、ポット4の欧州プレーオフDの勝者とグループリーグ試合を行うことになった。欧州プレーオフDではデンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドが対戦するが、デンマークまたはチェコが出てくる可能性が高いとみられる。

孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）は北中米W杯の現地適応のため米メジャーリーグサッカー（MLS）ロサンゼルスFCに移籍したが、韓国はグループリーグ3試合をメキシコで行うことになった。韓国は来年6月12日にメキシコ・グアダラハラのエスタディオ・アクロンで欧州プレーオフDの勝者と第1戦を、19日に同じ場所でメキシコと第2戦を、25日にモンテレイのエスタディオBBVAで南アフリカと第3戦を行う。長距離移動の負担は少ない。

組の編成は本大会出場48カ国を4チームずつ12組に分ける方式で進行された。48カ国のうち42チームだけが北中米行きを確定した状態で、残りの6チームは来年3月に開催される欧州プレーオフと大陸間プレーオフで決定する。

ポット1からは共同開催国のメキシコとカナダ、米国をそれぞれA組、B組、D組にまず配置し、残りのFIFAランキング1〜9位国家のうち1チームずつを選んで残りの組に入れた。続いて2、3、4番ポットから1チームずつを選んで各組の空欄を埋めた。

米プロバスケット（NBA）の「恐竜センター」シャキール・オニールがポット2から韓国を最初に引いてメキシコと同じA組に入ることになった。その後、米メジャーリーグ（MLB）選手のアーロン・ジャッジがポット3から南アフリカを、北米アイスホッケーリーグ（NHL）のスター、ウェイン・グレツキーがポット4から欧州プレーオフDを引いてA組が決定した。

死の組はフランス、セネガル、大陸間プレーオフ2、ノルウェーのI組となった。韓国は比較的無難な組み合わせと評価できる。客観的な戦力上、ポット3でFIFAランキングが最も低い61位の南アフリカと同じ組になった。南アフリカは2010年に自国で開催されたW杯でもグループリーグを通過できなかった。ポット4で規定上、欧州の1チームと同じ組になるが、イタリアが属する欧州プレーオフAを避けた。

ただ、メキシコは難しい相手だ。対戦成績は4勝8敗3分けと大きく負け越している。最近では9月に米国でメキシコ代表と評価試合を行い、孫興慜と呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ヘンク）のゴールで2−2で引き分けた。メキシコ代表の指揮官は李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン）のマヨルカ（スペイン）時代の監督ハビエル・アギーレ氏で、メキシコ代表の主力FWはイングランドのフラムのラウル・ヒメネス。

W杯本大会で韓国はメキシコに2回とも敗れている。2018年ロシア大会グループリーグ第2戦では孫興慜が得点したが、1−2で敗れた。1998年フランス大会のグループリーグでは河錫舟（ハ・ソクジュ）が得点した後、バックタックルで退場となり、1−3で敗れた。欧州プレーオフDではデンマークまたはチェコが上がってくる可能性が高いが、韓国は対戦成績でデンマーク（1敗1分け）、チェコ（1勝2敗2分け）ともに劣勢だ。

今大会から参加国が従来の32カ国から48カ国に増え、各組1、2位と組3位のうち上位8チームが32強に進出する。1勝1敗1分けなら32強トーナメントに進出する可能性が高い。南アフリカは必ず勝利しなければいけない相手だ。

ただ、最善と最悪という評価自体に大きな意味づけをするべきでないという指摘もある。2014年のブラジルW杯当時韓国がベルギー、ロシア、アルジェリアと同じ組になると幸運の組という評価が出てきたが、結果は2敗1分けでグループリーグ敗退となった。

一方、日本はオランダ、スウェーデンなどが属する欧州プレーオフB、チュニジアと同じF組に入った。この日、本格的な組み合わせ抽選は行事開始1時間30分後に始まった。「来年6月に始まるW杯開幕試合に合わせて組み合わせ抽選が完了することを願う」という嘲弄も出てきた。

▼2026北中米W杯組み合わせ抽選結果

A組：メキシコ、南アフリカ、大韓民国、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）

B組：カナダ、欧州プレーオフA、カタール、スイス

C組：ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド

D組：米国、パラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフC

E組：ドイツ、キュラソー島、コートジボワール、エクアドル

F組：オランダ、日本、欧州プレーオフB、チュニジア

G組：ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド

H組：スペイン、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ

I組：フランス、セネガル、大陸間プレーオフ2、ノルウェー

J組：アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン

K組：ポルトガル、大陸間プレーオフ1、ウズベキスタン、コロンビア

L組：イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ

▲韓国グループリーグA組日程

第1戦：欧州プレーオフDの勝者（6月12日、グアダラハラ）

第2戦：メキシコ（6月19日、グアダラハラ）

第3戦：南アフリカ（6月25日、モンテレイ）