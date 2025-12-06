今季まで日本ハムでプレーしたドリュー・バーヘイゲン投手（35）が韓国プロ野球・SSGランダースと契約金5万ドル、年俸75万ドル、出来高10万ドルの1年総額90万ドル（約1億4000万円）で契約したと6日、韓国メディア「SPOTV NEWS」（電子版）が報じた。

バーヘイゲンは2014年にタイガースでメジャーデビュー。主に救援としてタ軍で19年までプレーし、20年から日本ハムに移籍。先発として2年間で計13勝を挙げた。22年はカージナルスでメジャー復帰し、23年には60試合に登板。24年から再来日し、再び日本ハムでプレー。今季は登板6試合にとどまり、3勝3敗、防御率6・08だった。

メジャー通算は206試合で18勝12敗、防御率4・98。NPB通算は53試合で18勝19敗、防御率3・68。

「SPOTV NEWS」によると、SSGは「バーハーゲンの安定的な制球力と競技パフォーマンスを高く評価している」と期待。バーヘイゲンは「SSGランダーズで新たな挑戦ができることを大変うれしく思う」とコメントした。

今季までSSGでプレーした元広島の右腕アンダーソンがタイガースと1年契約を結び、来季は5年ぶりにメジャー復帰する見通し。アンダーソンの穴を埋める形でNPB出身の助っ人が韓国球界に加入する。

また、SSGはソフトバンクを戦力外となった武田翔太も獲得している。NPB出身の両右腕が共闘することとなった。