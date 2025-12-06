プロボクシングWBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチの前日計量が5日（日本時間6日）に行われた。王者オシャキー・フォスター（32＝米国）に挑戦するスティーブン・フルトン（31＝米国）が2ポンド（約900グラム）超過で計量失敗。これによってWBC世界ライト級暫定王座決定戦に変更となった。

フルトンはWBC世界フェザー級王者でありながら階級を上げて、スーパーフェザー級のベルトを狙った。しかし契約体重である130ポンド（58.96キロ）を大きく超過する132ポンド（59.87キロ）で計量失敗。

これによってフルトンが勝利しても王座は空位となる変則世界戦として開催されるとみられたが、急遽WBC世界ライト級暫定王座決定戦に変更となった。

まさかの変更にファンは「WBC何でもありすぎるだろ…」「ちょっと意味不明」「いろいろ荒ぶりすぎ！」「めちゃくちゃだろ…」など困惑の声が上がった。

この日のメインイベントでは、WBC世界スーパーライト級暫定王座の防衛戦で王者イサック・クルス（27＝メキシコ）がラモン・ローチ（30＝米国）の挑戦を受ける。