横浜・日吉で味わう至高の珈琲と自家製ケーキ　地元に愛される名喫茶が魅力的だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・日吉のカフェ店『Cafe issui（カフェいっすい）』です。

こだわりのコーヒーと自家製フードを揃える日吉のオアシス

中央通り商店街沿いの2階に、ゆるやかな時間を運んでくれるカフェがある。コーヒーは深煎りから浅煎りまで、紅茶もさまざまな種類の試飲を重ねて豆（茶）ごとに業者を変えて仕入れたもの。

それに添えたい濃厚なケーキ類も、通年提供するかき氷も、ランチで提供する食事もほぼ自家製と強いこだわりを持つ。

焼チーズケーキ780円、カフェラテ650円、ブレンドコーヒー580円

『Cafe issui（カフェいっすい）』（手前）焼チーズケーキ 780円、（ドリンク：左）カフェラテ 650円、（ドリンク：右）ブレンドコーヒー 580円 苦味と酸味のバランスがよいブレンド。コーヒーとミルクが2層に分かれるように仕上げたカフェラテ。どちらにも洋酒に漬けたイチジクとマスカルポーネを使ったチーズケーキがよく合う

しかし内装は敷居の高さを感じさせない可愛らしい印象で、学生たちの喧騒もない。

「日吉のオアシスよね」とその味、居心地に足繁く通う常連も多いのも納得。とはいえ、常連が揃うとビールやワインで飲み会が始まることもあるそうで、まさに地元に愛される名喫茶だ。

［店名］『Cafe issui（カフェいっすい）』

［住所］神奈川県横浜市港北区日吉本町1-18-17日ビル2階

［電話］045-514-8933

［営業時間］11時〜18時

［休日］水

［交通］東急東横線ほか日吉駅西口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、酸味が心地よい自家製パッションフルーツソースのかき氷の画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／編集部

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

