高市早苗首相（64）が掲げる物価対策の一環として検討していた「お米券」に関して、「使用期限」を設ける方針であることがわかった。自治体の中には「配布しない」と対応が分かれるお米券だが、政策を主導する農林水産省はどこを見ているのかーー。

本来、JA農協が発行するお米券には使用期限が設けられていないが、NNN（日本テレビ系列）が伝えたニュースによると「2027年9月まで」。早い自治体では12月から配布されることから、期限は約9か月間と短いように思える。

小泉進次郎前農相（44）が打ち出した「備蓄米放出」によって、一時は店頭販売価格も下がったコメ価格だが、新米が市場に並び始めたことで“リバウンド”。ふたたび5キロで4500円、銘柄米は5000円と過去最高水準が続いている。

一方、消費者である家庭では、価格と反比例するように拍車がかかっている“コメ離れ”。米穀安定供給確保支援機構の調査によると、2025年8月の1人1か月当たりの精米消費量は平均4299gと前年同月比で4.6%減。6か月連続で昨年同月の平均値を下回り続けている。

「国が買い取って安く売るしかない」

この数字に危機感を覚えたのか、12月2日に開かれた新潟市JAやコメ農家らの会合で声高に叫んだのが、コメ卸大手の神明ホールディングスの藤尾益雄社長。「やっぱり5キロ3500円が適正。みんなで5キロ3500円で売れるようにしないと」と、相場を下回る「5キロ3500円」が“適正価格”であるとして“同業者”に呼びかけた。

藤尾社長は11月にも、朝日新聞の取材に対して「正直、60キロ3万5000円で買った米を、2万5000円では売れない。国が買い取って安く売るしかないのではないか」と、引き上げられたコメ価格に“お手上げ”状態で政府に“助け”を求めている。

そんな最中で、実施に向けて動いているのが「使用期限付きお米券」の配布というわけだ。

政策の中心にいる鈴木憲和農相（43）は10月22日の就任会見で、「コミット（関与）しない」「価格はマーケットの中で決まるべき」と、高値がつけられたコメ価格に「不介入」の姿勢を見せていたが、なるほど価格に直接介入しているわけではない。

しかし、この政策に疑問の声も上がっている。元読売テレビアナウンサーでフリージャーナリストの辛坊治郎氏は、12月5日に自身のXを更新して、

《お米券を配る最大の理由は、米暴落を防いで、高く買いすぎた米流通業者、農協を守ることにある》

との私見をポストして《これが政治だ》と締めている。

高値のうちにお米券で買い取らせる

流通市場に詳しい経済ジャーナリストが補足する。

「つまりは遅かれ早かれ、市場で余っている、業者が溜め込んでいるとされるお米の価格暴落は避けられない状態にあるわけで、高値がついているうちに消費者にお米券を配布して、買い取らせて捌いてしまおうと。

1度でも5キロ4500円で購入すると、消費者心理として3500円は割安に思えてしまう。これまで2000円台中心で売られていたことから、たとえ“1000円引き”の3500円に据え置いても業者は儲けられるということでしょう。

おそらくは今回もJA発行と思いますが、そもそもお米券の出所も辿れば税金からきているわけで、結局は“国民が高い米を買わされる”ことには変わりませんね」

東京大学法学部を卒業後には、農水省官僚を経て議員に転身した“農水族”鈴木農相。米どころの山形県出身で「米マニア」を自称する大臣だが、その知識を国民の生活のために生かしてほしいが。