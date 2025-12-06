監督フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」で10月より放送中のTVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』。原作アニメは中国で総再生数1億回を突破し、"破産すればするほど大富豪になる"という前代未聞の設定と、ゲーム業界を舞台にした痛快な逆転劇で爆発的な人気を獲得している。

そんな話題作を手がけたリー・リーミン監督に今回、制作の核心に迫るインタビューを敢行。原作に心を掴まれた理由、アニメ化で直面した挑戦、日本版吹き替えへの率直な感想、そして今後の物語で仕掛けられた"伏線"まで――監督だからこそ語れる舞台裏を余すことなく聞いた。

© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

――本作が中国で総再生数1億回を記録したというニュースもありますが、監督としてこのプロジェクトに参加された際の最初の印象を教えてください

「『亏成首富从游戏开始（「破産富豪」の原作小説）』というプロジェクトを初めて受けたとき、原作の小説を開いた瞬間にすぐに引き込まれました。タイムリープや転生の設定が爽快感を生み出し、さらにゲーム業界を舞台にしたストーリーが熱い起業の感覚を与えつつ、ユーモアあふれる名シーンもたくさん隠れています。

主人公のペイ・チェンは『財産変換システム』と連動しており、目標はお金を失うことですが、毎回『逆転操作』で予想外に大ヒットしてしまう。その奇抜なゲームがプレイヤーの痛点を突き、どんどんお金を失おうとしても逆に儲かってしまう、そのギャップ感が笑いを引き起こし、止められないほど面白かったです。単なるコメディにとどまらず、ゲーム業界に対する細かな再現や予測を裏切るようなストーリー展開が、読んでいて爽快感と新鮮さを与えてくれるので、多くの人に好評を得ているのも納得できます」

© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

――「お金持ちになるには"破産"しなければならない」という独自の設定の、どの部分に最も惹かれましたか？

「『破産』という言葉には強い威圧感があります。誰も貧困や不安といったネガティブな結果に直面したくない、ですので『損失』に対する抵抗はほとんど本能的なものです。ですが原作の最も素晴らしい点は、その常識を完全に覆しているところです。億万長者になりたいなら、なんと『損をする』ことが必要だという新しい視点が斬新です。この反常識的な荒唐無稽な設定は、視聴者の好奇心を強く引き、主人公のペイ・チェンが『儲かる』ゲーム業界の中でどのように逆転して、目標を達成するのかを見続けたくなります。

監督としては、特に主人公たちが新しいゲームを開発するシーンが気に入っています。それぞれのゲームデザインには、現実のゲーム業界に対する巧妙なオマージュが隠されており、ゲームのクラシックな要素を尊重しつつ、懐かしさを感じさせる部分があり、共感を呼び起こします。これにより、単なるコメディだけでなく、感動的な温かさも感じられるストーリーになっています。」

――原作小説《虧成首富從遊戲開始》をアニメ化するうえで、映像表現や演出面で特に大切にした点を教えてください

「原作の小説自体は、しっかりとした品質と完璧な構成を持ち、論理が明確で、笑いとストーリーのバランスも取れています。そのため、映像化においては素晴らしい基盤があり、脚本の再構成にかかる負担が大幅に軽減されました。

私にとって、この制作で最も重要だった挑戦は、絵コンテとキャラクターの演出です。アニメでは、小説の中のユーモアや予想外の展開を視覚的に表現し、さらに主人公たちのギャップ感やチームワークを正確に伝える必要があります。制作中、私は常に『限られた予算でも最大の情報量を詰め込もう』ということを考えていて、可能な限り内容を豊かにし、観客が満足できるように工夫しました。例えば、ED映像の制作では、細かいエッグやストーリーとの呼応を意識的に盛り込みました。これにより、全体のスタイルに合わせつつ、観客にちょっとしたサプライズを提供できたと思います」

© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

――日本版アニメをご覧になりましたか？その感想をお聞かせください

「日本語吹き替えがこんなに素晴らしいとは思ってもいませんでした！特に嬉しかったのは、主役に小野賢章さんを迎えることができたことです。こうした豪華な声優陣に支えられて、この作品が大切にされていることを実感し、非常に嬉しく思っています。

監督として、制作中にどうしてもいくつかの後悔もあり、細かい部分にまで手が回らなかったこともありました。しかし、声優の皆さんがプロとして、感情を的確に表現してくださり、そのおかげで小さな不足を見事に補ってくれたことに驚き、感動しました。彼らの声でキャラクターに命が吹き込まれ、物語がより一層魅力的になりました。この場を借りて、すべての声優さんたちに心から感謝したいと思います」

――日本版では、OPにいれいす『Empty Heart』、EDに眞白かのん『ピカループ』が起用されています。OP／ED映像を見た感想を教えてください

「今回のアニメの日本語版では、2つの嬉しい驚きがありました。

1つ目は、いれいすさんが歌う『Empty Heart』です。メロディーも歌声もとても魅力的で、予想以上に素晴らしかったです。

2つ目は、眞白かのんさんとご一緒できたことです。私たちの二次元のクリエイターやファンにとって、眞白さんは特別な存在で、このようなコラボの機会は非常に貴重だと感じています」

© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

――今後ストーリーが進む中で、ファンに注目してほしい"演出"や"伏線"があれば、ネタバレにならない範囲で教えてください

「今シーズンのクライマックスでは、最終回に向けて"ゲームプロデュース"というゲームに焦点を当て、"逆転の利益"という核心的な魅力と、緊迫感のあるストーリー展開を徹底的に描きます。最大の見どころは、ペイ・チェンの『自分で掘った穴を自分で埋める大作戦』です。これまで"損をする"ために緻密に設計された奇妙な企画や規則、予想外の商業的な戦略は、今や彼が自ら解決しなければならない。仮想ゲームと現実の職場が交差する中で、ストーリーの伏線を回収しながら、"最終的に大富豪になる"という目標を荒唐無稽な方法で貫く姿が描かれます。

今シーズンの重要キャラクターたちも再登場し、主役との名場面を再現します。彼らは、重要な場面でペイ・チェンをサポートし、ストーリーをさらに盛り上げてくれるでしょう」

――これまで手がけてきた作品と比べ、本作の制作で「特に挑戦だった点」「新しかった点」を教えてください

「これまでの作品と比べて、今回の制作で最も大きな挑戦は、原作に登場するゲーム内容を正確に再現することでした。原作ファンにとってこれは非常に重要な部分なので、特に気を使いました。

例えば、原作に登場するFPSゲーム『海上要塞』は、映像化にあたってそのゲームのエッセンスを如何に捉えるかが重要な課題でした。実はこのゲーム名は中国で同名の映画がすでに存在していたため、作品と独自性と権利面を考慮して、『海上油田』という名前に変更しました。これにより、海上の巨大施設という舞台を維持しながら、話の焦点をうまくゲーム自体の運営とキャラクター心情に絞ることができました。また、作品のコメディ調に合わせて、原作の真面目なゾンビ敵キャラを、かわいらしいミイラに変更しました。これにより、ビジュアルに遊びを入れつつ、コメディ感も増してきたと思います。

これらの調整は一見シンプルですが、実際にはゲームのリアルな射撃感や、予想外のステージ設計など、原作の核心部分をしっかりと保持しています。制作チームの負担を軽減しつつ、原作ファンがすぐに馴染むことのできる体験を提供できたので、非常に良い結果を得られたと思います」

© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

――最後に、日本のファンを含め、本作を楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。特に「こういう人に見てほしい」という言葉があればお願いします

「日本の観客の皆さんが本作を気に入っていただけることを心から願っています。この作品は、原作に対する敬意と、アニメ化に対する私たちの期待が込められています。作品のコメディや、ゲーム業界へのユーモラスな皮肉、登場キャラクターたちの熱血と荒唐無稽な展開は、私たちが皆さんに届けたい純粋な楽しさです。これらが言語の壁を越えて、皆さんの笑いと共感を呼び起こしてくれることを願っています。

また、視聴後に感想や好きなシーン、ちょっと違う意見などをコメントでシェアしていただけると嬉しいです。作品への愛や、アニメに対する探求心は、きっと私たちに共通するものだと思います。皆さまも、いつかペイ・チェンのようなリーダーに会えるように。

このインタビューが、日本での『破産富豪 The Richest Man in GAME』のさらなる成功に繋がることを願っています。そして、『滕達』----労働者のユートピアの象徴が、皆さんにさらなる楽しみと新たな気づきを提供できることを期待しています」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』

2025年10月1日よりフジテレビ「B8station」にて毎週(木)1:15〜放送中

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ