LE SSERAFIM、世界の年末ステージに引っ張りだこ！日本からアメリカまでグローバルな存在感

LE SSERAFIMが、年末もグローバルな存在感を見せつけている。韓国の特番はもちろん、アメリカと日本の主要な年末ステージに立ち、その圧倒的な地位を証明している。

LE SSERAFIMは、来る12月31日にアメリカ最大の年越し番組「Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026」に出演する。今年、この番組に名を連ねた唯一のK-POPグループであり、現地での存在感を示した形だ。

さらに、28日には千葉・幕張メッセで開催される日本最大級の年末フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 25/26」にも出演する。今年の出演者の中で唯一のK-POPガールズグループだ。

LE SSERAFIMは、12月5日に発表されたBillboard JAPAN「2025年 年間チャート」で「Artist 100」28位にランクインした。韓国でリリースした5thミニアルバム『HOT』は、総合アルバムチャート「Hot Albums」（85位）をはじめ、「Top Album Sales」（66位）、「Download Albums」（80位）、「Streaming Albums」（100位）など複数のチャートに名を連ねた。特に「Download Albums」では、第4世代ガールズグループの中で唯一のチャートインとなった。

LE SSERAFIM

昨年12月に発表した日本3rdシングル『CRAZY』（57位）、今年リリースした日本4thシングル『DIFFERENT』（55位）、韓国1stシングル『SPAGHETTI』（76位）もそろって「Top Single Sales」にランクインしている。

韓国でも勢いは続く。LE SSERAFIMは、12月19日放送のKBS『2025歌謡祭 Global Festival』、12月25日の『2025 SBS歌謡大祭典』に出演し、年末スペシャルステージを披露する予定。ワールドツアーを経てさらに磨かれたパフォーマンスとライブ力を武器に、“パフォーマンス最強ガールズグループ”としての実力を示す見込みだ。

さらに、2026年1月31日〜2月1日にはソウル・蚕室室内体育館でアンコールコンサートを開催し、ワールドツアーの締めくくりを飾る。年末年始の多忙なスケジュールをこなしながら、人気グループとしての活躍を続けている。

世界で飛躍の1年

一方、LE SSERAFIMは今年、グローバル音楽市場でも大きな飛躍を遂げた。初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」では、19地域で計29公演を開催し注目を集めた。

特に北米では7地域で全公演を完売させ、その強力なチケットパワーを証明。K-POPガールズグループとして初めてアメリカNBCの人気番組『America’s Got Talent』に出演し、『The Jennifer Hudson Show』にも登場するなど、大衆的な認知度もさらに広がった。

また、今年10月に発表した1stシングルのタイトル曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』は、Billboardのメインソングチャート「HOT 100」（50位）で自己最高順位を更新。11月には日本の東京ドームに初めて立ち、2日間で約8万人の観客を魅了した。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。