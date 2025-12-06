約230万円！ トヨタ最新型「SUV」登場！ RAV4サイズの「4.6m級ボディ」＆広びろ内装採用！ 「トヨタパイロット」も搭載の中国「bZ3X」とは

200万円台でRAV4サイズのトヨタ車？

トヨタは2025年11月5日（現地時間）、中国・上海で開催された「第8回中国国際輸入博覧会」に出展しました。

ブースでは「立全球、更中国（グローバルに立ち、さらに中国へ）」をテーマに掲げ、中国市場での現地化を加速させる姿勢を強調しました。

その中で、現在中国で最も注目を集め、来場者の熱視線を一身に浴びていたのが、新型バッテリーEV「bZ3X」です。

このクルマが230万円!?

bZ3Xは、トヨタと広州汽車集団、広汽トヨタ、そしてトヨタ知能電動車研究開発センターが共同開発した、中国市場専用のファミリー向けSUVタイプのBEVです。

2025年3月6日に広汽トヨタから発売されると、開始わずか1時間で1万件の受注を記録。2025年8月時点で累計販売台数が約3万5000台に達するなど、外資合弁系メーカーのBEVとしては異例の大ヒットを記録しています。

コンセプトは「COZY HOME（心地が良い動く家）」。ボディサイズは全長4600mm×全幅1850mm×全高1660mmで、ホイールベース2765mmです。

トヨタの人気SUV「RAV4」とほぼ同等のサイズ感ですが、EV専用プラットフォームによるロングホイールベース化により、広大な室内空間を確保しています。

インテリアは、まさに「動く家」のようです。センターには14.6インチの大型タッチスクリーンを配置し、チップセットにはクアルコム製の「スナップドラゴン 8155」を搭載。

上級グレードにはヤマハ製の11スピーカーシステムや、助手席オットマンなどを備え、快適な移動空間を実現しています。

また、中国の自動運転技術企業「モメンタ」と共同開発した「トヨタパイロット」を搭載し、日本ブランドとして初めて、市街地を含む「NOA（ナビゲーション・オン・オートパイロット）」機能を実現しました。

そして最大の衝撃はその価格です。スタート価格は10.98万元（約230万円）からと、RAV4クラスのEVとしては破格の設定となっています。

※ ※ ※

なお、ブースにはbZ3X以外にも注目の電動化モデルが並びました。特に注目を集めたのが、新型BEVセダン「bZ7」の実車公開です。bZ7は、「bZ」シリーズのフラッグシップとなるDセグメントセダンです。

最大の特徴は、トヨタ車として初めて、中国の通信機器大手ファーウェイの「ハーモニーOS」を搭載したスマートコックピットを採用した点にあります。

中国本土の高度な知能化技術を取り入れ、現地のユーザーニーズに徹底的に応えるモデルとして、まもなく発売される予定です。

さらに、高度自動運転技術を搭載した「bZ4X ロボタクシー」も量産モデルが初公開されました。

これはトヨタと自動運転技術開発の「Pony.ai（小馬智行）」が共同開発したレベル4級（特定の条件下で完全自動運転が可能）の無人運転車両です。

bZ4xロボタクシーは、2026年には中国の主要な一級都市に1000台規模で投入され、本格的な商業運行が開始される予定となっています。

圧倒的なコストパフォーマンスと高度な知能化で爆発的な人気を得ているbZ3Xに加え、ファーウェイ製OSを採用したbZ7や、ロボタクシーの展開など、トヨタの中国戦略は新たなフェーズに入っています。

「中国のために、中国でつくる」という現地化戦略が、実を結びつつあることを証明する展示内容と言えるでしょう。