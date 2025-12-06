＜20周年前に突然死！＞ブチギレ姉「不倫相手に一言言ってやる！」冷静になって〜！【第4話まんが】
私（ミヅキ、28歳）は結婚1年目の会社員。私の父（トモヒロ、58歳）は経営者で、姉（ユキ、33歳、既婚）が父の仕事を手伝っています。母（サトミ、60歳）は専業主婦で、父の仕事には関わっていません。先日父が急死し、私は父の遺品から20年にもわたる父の不倫を知りました。私は親友たちに相談し、母には不倫を隠し通し、不倫の証拠となるメールは残すことに決めました。しかし結局、秘密を抱えきれなくなった私が姉に相談すると、姉は思いのほか激昂してしまったのです。
姉が予想以上に怒って、不倫相手に復讐めいたことまでしようとするので、私は驚きました。姉まで苦しませてしまうのなら、言わなければよかったと今になって後悔しています。でもあんなに父の不倫に拒否反応を起こすのなら、何年も経って姉が不倫を知れば私に「どうして黙っていたのよ！」と怒りそうな気もします。やっぱり正解がわかりません。
トベさんは創業時から父と会社を支えてくれた、言わば父の右腕です。父より4つ年上の62歳で寡黙な人です。2年前に大病をした際、トベさんは退職する予定でした。しかしトベさんの「仕事が生き甲斐だった」という言葉を聞いた父が「頑張れるうちは一緒にやろうよ。回復するの、待っているから」と言い、トベさんは働き続けてくれたのです。
私は父の不倫を姉に打ち明けましたが、姉は怒りを爆発させ「不倫相手に文句を言ってやる」とまで言い出しました。私は1人で抱えきれないという思いから姉に相談しましたが、かえって姉を苦しめてしまったと後悔しています。
そんな折、父の右腕だったトベさんから「父に託された手紙」があると告げられました。「もし自分がいないときにトベが退職することがあれば渡してくれ」と言われていたそうです。
手紙には不倫相手について書かれているに違いありません！
