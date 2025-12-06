石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
日本勢8人が出場した来季の米国男子ツアー出場権をかけた2次予選会（5会場）が終了。各会場の上位者が来週11日（木）から行われる最終予選会（フロリダ州）への出場権を獲得した。
日本勢で通過したのは、アリゾナ州（パー70）に出場した石川遼と杉浦悠太の2名。この日を11位で迎えた石川遼は3バーディ・2ボギーの「69」で回りトータル1アンダー・7位タイ、2位で出た杉浦は「73」とスコアを落としたがトータルイーブンパー・9位タイで最終予選会への進出を決めた。同コースで5位から出た出利葉太一郎は「74」とスコアを落とし、トータル2オーバー・21位タイと切符を得ることはできなかった。ジョージア州サバンナ（パー72）に出場した生源寺龍憲は最終日に「68」とスコアを伸ばしたが、トータル12アンダー・23位タイ、大西魁斗はトータル11アンダー・29位タイでともに最終予選会に進めなかった。フロリダ州（パー72）の河本力は最終日に7アンダーの「65」をマークするも、トータル6アンダー・18位タイと通過ラインには一打足らなかった。小平智はトータル5オーバー・59位タイ。アラバマ州（パー72）の欧陽子龍はトータル7オーバー・61位と2次予選で敗退となった。【日本勢の最終成績】■アリゾナ州（パー70）※トータルイーブンパー・9位タイまでの14人が通過石川遼 トータル1アンダー・7位タイ杉浦悠太 トータルイーブンパー・9位タイ出利葉太一郎 トータル2オーバー・21位タイ■ジョージア州サバンナ（パー72）※トータル13アンダー・15位タイまでの22人が通過生源寺龍憲 トータル12アンダー・23位タイ大西魁斗 トータル11アンダー・29位タイ■フロリダ州（パー72）※トータル7アンダー・14位タイまでの17人が通過河本力 トータル6アンダー・18位タイ小平智 トータル5オーバー・59位タイ■アラバマ州（パー72）※トータル6アンダー・10位タイまでの17人が通過欧陽子龍 トータル7オーバー・61位
