3位『鳥貴族』2位『ロピア』…Googleが検索数急上昇ワードを発表！『新潟』と一緒に検索されたワード第1位は？
大手検索エンジンのGoogleが去年と比較し、検索数が急上昇した単語を発表しました。中でも『新潟』と一緒に検索されたのはどんなワードとなったでしょうか？
■『新潟』と一緒に検索されたワード 2位～5位は？
大手検索エンジンのグーグルが12月4日発表した去年と比較して急上昇したキーワードのランキング。
【60代男性】
「プレミアム商品券。私は古町7番町の商店街組合なので。（Q．使う人は？）多かった。良い取り組みだったと思う」
【40代男性】
「その都度、その都度、使えるところを調べた」
続く4位は『新潟市ガス爆発』。
【40代男性】
「ニュースは見た。本町のほう」
【80代女性】
「テレビを見て、ガス爆発怖いねと言っていた」
8月に新潟市中央区の商業施設でカセットガスボンベが爆発した事故について。ケガをした2人の命に別条はありませんでしたが、あたりは一時騒然となりました。
そして、第3位は…
【20代男性】
「1回食べてみたいなと思って。友達と行こうとしたが予約がとれなくて」
4月に新潟駅南口にオープンした焼き鳥チェーン『鳥貴族』です。県内初出店の上、当時はどの品を頼んでも370円だったことから大きな話題に（現在は390円）。
第2位の『ロピア』についても、安価で大容量な商品が並ぶスーパーが県内に初出店したことで注目されました。
【20代女性】
「今ロピアで買い物してきた。結構ロピアは調べた。まず、どこにあるのかがわからなかったり、あとは何が売っているのか調べた」
【20代男性】
「2～3回くらい行って、すごくおいしそうなものがいっぱいあってよかったなと思う」
■『アルビ』『クマ』『コメ』…気になる第1位は！？
さて、5位～2位まではいずれも新潟市に関連するものが入っていますが、1位はどんなものなのか。街の人に予想してもらうと…
【40代男性】
「1位、なんだろう…アルビレックス？」
【20代女性】
「秋冬で結構出たのでクマ」
【30代女性】
「お米？」
【50代女性】
「やっぱり新潟のお米おいしいから値段下がってくれないかみたいな」
様々なワードがあがりましたが、実際は…
【40代男性】
「あ～夏場の。なるほど」
今年、新潟と一緒に検索された急上昇ワードの1位は『ダムの貯水率』。
高温少雨の影響で五泉市の早出川ダムでは貯水率が0％になり地面が見える状態になったほか、上越市の正善寺ダムでも貯水率が10％を下回り、市民が節水を求められるなど日常生活や農業に大きな影響が出ました。
【20代男性】
「田んぼの水が干上がったというのもニュースになっていたので、結構大きな出来事だったなと思う」
【20代女性】
「新潟市は、まあまあ上越よりは降っていた。同じ県内でも違うんだなとなって印象がある」
様々なことがあった今年一年も残りわずか…皆さんはどのような言葉に注目しましたか？