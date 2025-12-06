ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦 尼崎プリンセスカップ」が７日に開幕する。尼崎をホームプールとするボートレース界の狃神疂［姥帆（２２）が注目するのはやはり地元レーサー。その根底には「尼崎愛」がある。

【舟は帆まかせ帆は風まかせ】みなさん、こんにちは！ 福留光帆です。いやぁ〜、めちゃくうれしいですね。ボートレース尼崎でのレースが２日から再開しました！ ８月中旬から１２月１日までの約３か月半にわたってお休み。８月のお休み前、最後の開催の時はこれでしばらく尼崎でのレースはないんだ、と思ったらすごく寂しい気持ちになったのを覚えています。だからこそ、レース再開は本当にうれしいです。

今回のお休みの理由はピット内の施設改修。なので、スタンドはほとんど変わっていないそうです。でも、ピット内は整備室が建て替えられたり、大きく変わっているようです。

今回は開催再開２節目。大村ＰＧ汽イーンズクライマックス出場を決めた平高奈菜選手、鎌倉涼選手、高憧四季選手、実森美祐選手の４選手が中心になるのでしょうか。今年１年間の女子ボートレース界を力強く引っ張てきた４人です。特に高憧選手の近況の勢いはまさに猗瑤崢擦鰺遒箸広瓩箸いΩ斥佞ぴったり。今回も目が離せません！

私が注目しているのは地元の登みひ果選手です。登選手は２０２２年１１月にデビューして今年４年目に突入する若手レーサーです。尼崎のフレッシュルーキーにも選ばれていることもあり、尼崎は今年７節目の参戦。予選突破も２回あります。外枠からの積極的なレースが魅力。まくりではなくまくり差しのイメージが強いですね。お母さんの登みつよさんも兵庫支部のボートレーサーでした。

みひ果選手に頑張ってほしい理由はもう一つあります。若手レーサーに兵庫支部を盛り上げてほしいんです。ちょっと最近の兵庫支部って元気ないですよね。

エースは吉川元浩選手。魚谷智之さんが引退して完全に爍蔚瓩砲覆辰討い泙后５叛鄙手の後に続くのはイナダッシュこと稲田浩二選手。その後は…、う〜ん…。今年のグランプリもゼロ。ＳＧに誰もいないという大会も増えているような気がします。

ここで若手が盛り上げて兵庫支部全体を活性化してほしい！ 今大会に出場している武井莉里佳選手も２月の浜名湖スピードクイーンメモリアルでＧ汽妊咼紂次Ｉ隶譱手が２０００年生まれで登選手は１９９９年生まれと１歳違い。ピットではよく２人で一緒にいる姿を見ますよね。インタビューでも明るいキャラでファンを楽しませています。これからどんどん強くなっていけば人気も出てくると思います。そうなれば兵庫支部も２人に引っ張られるように活気が出て強い選手も出てくるのでは、と期待しちゃいます。

初日の７日には私もブラマヨの吉田さんと一緒にトークショーに出演します！ 私もイベントなどでボートレース尼崎を盛り上げていきたいと思っているので登選手、武井選手は水面で兵庫支部を盛り立ててください！