ドジャース・大谷翔平投手（３１）の存在が、同僚で仲のいいテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）の居場所を危うくしているのかもしれない。

ＭＬＢネットワークの番組「ＭＬＢトゥナイト」は４日（日本時間５日）、今オフのトレード候補にＴ・ヘルナンデスが浮上したことについて検証。年間３０本塁打を期待できる一方、守備では失策や記録に残らないミスも多く、以前から懸念材料とされてきた。番組内で「ドジャースは実際に動くか」と問われた元大リーグ投手でアナリストのアンソニー・レッカー氏は、「テオスカーは基本的にＤＨ向きの選手だ。だが、ドジャースには大谷翔平がいる。翔平はＤＨで打つ必要があり、他のポジションには就けない。そこが問題なんだ」と指摘した。

先発投手の一人である大谷が打者として打席に立つ時はＤＨで起用される。Ｔ・ヘルナンデスを守備から外そうにも大谷とポジションがバッティングしてしまい、レッカー氏は「ヘルナンデスを放出すれば、今オフＦＡの目玉であるカイル・タッカーを獲得するスペースが生まれる可能性もある」。ドジャースがトレードを検討するのも理解できるとした上で「だが、テオスカーを抜くとドジャース打線は極端に左打者に偏る」と、現実的な課題にも触れた。

大谷やフリーマンといった左打者は左投手にも強いが、今季は右打者のベッツが苦戦する場面も多かった。そうした局面で、右の強打者でもあるＴ・ヘルナンデスは貴重な戦力だった。

同氏は「最も必要とされる場面で力を発揮できる選手だ。２４年シーズンはまさにそうだった。彼は３０本塁打、１００打点を挙げられるタイプで、打撃面ではエリートだ。三振率も２５年は２４年より下がっていた。むしろ出塁しようと意識しすぎたことが逆効果だったのかもしれない。大きなスイングに戻れば、本来の姿がまた見られるはずだ」と、ドジャース残留を希望する声に応えるような形で締めくくった。

大谷が本塁打を放てばひまわりの種をまいて祝福するセレブレーションを生み出すなど、クラブハウスでも存在感を示してきたＴ・ヘルナンデス。守備面の課題と爍庁般簑雖瓩編成上のジレンマを生んでいるのは確かだが、頼れる右の主砲としての価値は大きい。トレード話が浮上する中でも、残留を望む声は根強そうだ。