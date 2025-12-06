なにわ男子、カラオケ・コスプレ…3000通以上の企画から“推し”発表 高橋恭平からは衝撃的案も
【モデルプレス＝2025/12/06】12月6日放送のテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）では、「地元愛を見せてみい！Aぇ! group ＆ AmBitiousと関西愛チームバトル！」を放送。放送終了直後からは、TELASA（テラサ）にて特別企画【視聴者から届いた企画を読んでみよう】の配信がスタートする。
今回は、さらなるヒット企画を探すべく、なにわ男子のメンバーたちが寄せられた企画案を見ながらざっくばらんにトーク。「ダンス・歌」「ファッション」「コスプレ」「運動」「クイズ・勉強」「料理」「演技」「恋愛」「その他」とジャンル分けされた企画案の中から、気になったものをピックアップしていく。最終的にはメンバー1人ずつが【推し企画】を発表。実現した暁には、その企画をプロデュースするという大役を担うことに。
◆“なにわ男子にやってほしい企画”メンバー自ら選考
「なにわ男子の逆転男子」の番組ホームページ、公式X（旧Twitter）では、「なにわ男子にやってほしい企画」を募集。今回は、そんな視聴者から寄せられた「やってほしい企画」の中から、未来のヒット企画を探すTELASAオリジナルの特別企画を届ける。これまでの応募総数は3,000通以上。応募企画の中から実現した、「ただ1時間寝るだけ」の【睡眠男子】や、「ただ1時間食べ続けるだけ」の【満腹男子】は、地上波放送だけでなく、見逃し配信でも好評を博した。
◆なにわ男子の【推し企画】は？ライブ・コスプレ…型破りなものも
西畑大吾が選んだのは、「なにわ男子をカラオケ部屋に閉じ込める」というもの。7人をカラオケ部屋に閉じ込め、どんな曲をセレクトし、盛り上がるのかをモニタリングする企画に、メンバーも「いいね」と賛同。大西流星から、「どうせカラオケでロケするなら、もう1本くらいカラオケの企画があるといい」というスタッフ目線の発言が飛び出すと、大橋和也から採点で100点を目指すという企画も挙げられる。
道枝駿佑は「30分間のなにわ男子ライブ企画」をピックアップ。以前から「番組でライブ企画をやりたい」と熱望していた道枝は、思い描くライブ企画をプレゼンし、メンバーからも好感触。藤原丈一郎は、自身の名前が多く挙がっていた「ファッション」企画に着目。メンバーが藤原の私服をプロデュースする企画や「ダサいイメージ」の藤原をイメチェンする企画などが寄せられており、藤原も思わず興味を示す。
さらに長尾謙杜からはゲーム企画、高橋恭平からは衝撃的なコスプレの企画も。思いの外多かったという「コスプレ企画」からは、面白そうなものも続々挙げられていく。ほかにも、さまざまな型破り企画や実現不可能そうな企画が。どんな企画をピックアップし、プロデュースすることになるのか。（modelpress編集部）
