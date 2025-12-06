タレントで社民党参院議員になったラサール石井氏（７０）と再会した様子を公開した。

お笑いタレントの村上ショージが６日に自身のインスタグラムを更新し、「昨日は長い長いお付き合い、さんまさんのコント舞台にも共演した今は国会議員で有ります社民党ラーサル石井さんが顔を出してくれました」と投稿。

そして「流石顔つきも変わって風格が」と、すっかり議員になった現在の姿にビックリ。「沢山大変な勉強することばかりだそうですが日本の為に頑張ってくださいね！」とエールを送り「さんまさんも懐かしく短い時間でしたがお話ししてまた時間あればまたと、石井さん風のように去って行きました」「忙しいでしょうが身体気をつけて頑張ってくださいね！私も頑張ろう！」と多忙な石井氏の様子を明かし、記念撮影した。

写真を見たフォロワーは「えー、ラサール石井さんってわからなかった」「ラサールさん本当に貫禄おありで見違えました」「ラサール石井さん ほんと顔つきが変わられて 政治家さんのお顔になられてますね」と驚き。また「ラサール石井さん国会議員なんですか！知りませんでした」「ラサールさん、久々です。国会議員になられてたとは、、知らず」「ラサール石井さん凄（すご）いですね」「まさか政治家になるとは思って無かったですね… 今も元気にされてるのが分かりますね」と、議員になったことに驚くフォロワーも続出した。