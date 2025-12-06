神宮球場で戦った東京六大学野球の東大と明大の4年生が5日、懇親会＆「お別れ試合」を府中市の明大・島岡寮で開催した。

お別れ試合は明大の故・島岡吉郎元監督が「東大の学生は大事にしなくちゃいけない」と始めたもの。東大の井手峻前監督（81）が4年時（66年）に深大寺そばをごちそうになり、それから60年続いている。途中中断の時期はあったが、脈々と続く“伝統行事”でもある。

懇親会の前にお別れ試合が行われ、明大は西武1位指名の小島大河（東海大相模）も参戦。代打で右前打を放ったが、右翼からの好返球でライトゴロに倒れた。その後もフライ落球、悪送球など珍プレーが続出し、6イニング制で明大が10―1で大勝した。

救援した東大のエース渡辺向輝（海城）は本来の下手ではなく、高校時代以来という上手投げで大学ラスト登板。しかし、明大の木本圭一前主将（桐蔭学園）、高須大雅（静岡）に連続適時打を浴び、マウンドに座り込んで交代を志願。酒井捷前副主将（仙台二）が後続を抑え込んだ。

試合終了後、東大ナインが土下座して「あと1イニング、0対0からのタイブレークで勝負してください」と懇願。明大側もOKして無死一、二塁からスタート。表の東大が3点、裏の明大は1点しか奪えず、東大ナインはマウンドに集合して喜びを爆発させた。

夕方からの懇親会には東大・大久保裕監督、明大・戸塚俊美監督も出席。明大の“宴会部長”瀬千皓（天理）が先頭に立って盛り上げ、リーグ戦の戦いを振り返っていた。この席には明大・福原聖矢主将（東海大菅生）、東大・堀部康平主将（県船橋）ら両チームの新幹部も出席して意見交換するなど、有意義な懇親会となった。