蛯原友里、クリスマスで“大切な人にプレゼントしたい”ギフトをセレクト！「私が感動したものを揃えてみました」

12月5日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「2025年下半期VOCEベストコスメSP」をテーマにお届け。

美のプロたちが本気で選んだ最旬コスメのアワード「VOCEベストコスメ」。

この日は、美容系クリエイターのありちゃんさんとVOCEエディターの加茂日咲子さんが登場し、番組MCの蛯原友里さんと最新スキンケアを語り尽くしました。

今回はメイク編。加茂さんは「今のコスメは失敗知らず！テクニックレスで挑めるものばかり」「今期も陰影や血色感で盛る！」と今期の傾向を紹介しました。

加茂さんによれば、今期はベージュ系のアイテムが豊富。色みも質感も失敗しづらいものばかりなのだそう。さらに、トレンドは血色メイク。パキッとした発色よりふんわり盛るのが今の気分だと言います。

そんななか、番組では優秀賞・最優秀賞の発表の前に、蛯原さんが“大切な人にプレゼントしたい”ギフトをセレクトするコーナーがありました。

まもなく世間はクリスマス。そこで今回は番組MCの蛯原さんがおすすめのギフトセレクションを紹介しました。

「私がこの番組で出会って感動したものを揃えてみました」と話す蛯原さん。

まず紹介したのはこちらのアイテムです。

蛯原さんは「これ一つで目の周りのケアが全部できちゃうので、毎日のスキンケアにプラスして取り入れやすいかなと思ってセレクトさせていただきました」と魅力を語りました。

続いてセレクトしたのはこちら。

「実際使ってみるとマットすぎないのにベルベットな質感で、これ1本でおしゃれになれるリップだなと思ってセレクトしました」と蛯原さんはおすすめの理由を明かしました。

そして最後のアイテムはこちらです。

蛯原さんは「すごく私お気に入りなんですけど、楽屋でもいつも『これ最高だよね』って言って盛り上がってます。実際、自分がこれをもらったら嬉しいなと思ってセレクトしました」と話しました。

蛯原さんおすすめのギフトセレクション。みなさんも大切な人に贈り物をしてみてはいかが？