角質・汚れを一掃し、毛穴つるん！ 『乾燥さん』とろ〜り濃厚なふき取り美容液が新登場
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは2026年2月10日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりふき取り美容液を発売します。
「乾燥さん」は、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回、乾燥さんの水分力シリーズから、ふき取り美容液が新登場します。
とろみのあるジェル状美容液でふき取るだけで、角質*¹やざらつきを除去して、メイクノリの良いなめらかな肌へ整えます。肌をひきしめる成分も配合し、毛穴が気になる人にもおすすめのアイテムです。
■商品特徴
肌あれ、にきびを防ぐ有効成分配合
有効成分配合でニキビや肌あれを防ぎ、透明感のある肌へ導きます。
【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム
肌をキュッとひきしめ、つるんとメイクノリの良い肌へ
気になる毛穴をひきしめながら、べたつきを抑えます。
・ひきしめ：ポアロイヤル™*²、3種のビタミンC*³
・べたつき対策：グリシルグリシン（ひきしめ）、パンテノール*⁴
乾燥から肌を守る潤い成分
バリア機能をつくる潤い美容成分配合。
・保水ケア：［潤い成分］低分子ヒアルロン酸*⁵、アミノ酸*⁶
濃厚なとろみテクスチャー
とろんとした濃厚なジェル状美容液で、角質*¹・汚れをふき取ります。
肌にやさしい4つのフリー設計
［石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・合成香料］
◇使用方法
洗顔後の清潔な肌に使用してください。コットンにポンプ2回押した量をとり、顔全体を軽くふき取るようにして使用してください。
小鼻・あご・額などのざらつきが気になる部分はていねいに使用してください。使用後は化粧水や美容液等を使ってください。
＊1 古い角質による
＊2 10-ヒドロキシデカン酸BG（保湿）
＊3 L-アスコルビン酸 2-グルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）
＊4 D-パントテニルアルコール（整肌）
＊5 ヒアルロン酸ナトリウム（2）（保湿）
＊6 タウリン、塩酸リジン、DL-アラニン、L-ヒスチジン塩酸塩、L-アルギニン、L-セリン、L-プロリン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-バリン、L-ロイシン、グリシン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン（全て保湿）
■商品概要
2026年2月10日発売
「乾燥さん 薬用水分力ふき取りエッセンス［医薬部外品］ ＜ふき取り美容液＞」 120mL 2,310円
【乾燥さん公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/
（エボル）