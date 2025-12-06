角質・汚れを一掃し、毛穴つるん！　『乾燥さん』とろ〜り濃厚なふき取り美容液が新登場

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは2026年2月10日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりふき取り美容液を発売します。

「乾燥さん」は、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回、乾燥さんの水分力シリーズから、ふき取り美容液が新登場します。

とろみのあるジェル状美容液でふき取るだけで、角質*¹やざらつきを除去して、メイクノリの良いなめらかな肌へ整えます。肌をひきしめる成分も配合し、毛穴が気になる人にもおすすめのアイテムです。

■商品特徴

肌あれ、にきびを防ぐ有効成分配合

有効成分配合でニキビや肌あれを防ぎ、透明感のある肌へ導きます。

【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム

肌をキュッとひきしめ、つるんとメイクノリの良い肌へ

気になる毛穴をひきしめながら、べたつきを抑えます。

・ひきしめ：ポアロイヤル™*²、3種のビタミンC*³

・べたつき対策：グリシルグリシン（ひきしめ）、パンテノール*⁴

乾燥から肌を守る潤い成分

バリア機能をつくる潤い美容成分配合。

・保水ケア：［潤い成分］低分子ヒアルロン酸*⁵、アミノ酸*⁶

濃厚なとろみテクスチャー

とろんとした濃厚なジェル状美容液で、角質*¹・汚れをふき取ります。

肌にやさしい4つのフリー設計

［石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・合成香料］

◇使用方法

洗顔後の清潔な肌に使用してください。コットンにポンプ2回押した量をとり、顔全体を軽くふき取るようにして使用してください。

小鼻・あご・額などのざらつきが気になる部分はていねいに使用してください。使用後は化粧水や美容液等を使ってください。

＊1 古い角質による

＊2 10-ヒドロキシデカン酸BG（保湿）

＊3 L-アスコルビン酸 2-グルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

＊4 D-パントテニルアルコール（整肌）

＊5 ヒアルロン酸ナトリウム（2）（保湿）

＊6 タウリン、塩酸リジン、DL-アラニン、L-ヒスチジン塩酸塩、L-アルギニン、L-セリン、L-プロリン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-バリン、L-ロイシン、グリシン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン（全て保湿）

■商品概要

2026年2月10日発売

「乾燥さん 薬用水分力ふき取りエッセンス［医薬部外品］ ＜ふき取り美容液＞」 120mL 2,310円

【乾燥さん公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/

