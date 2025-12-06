「最高の抽選だ」「本大会のGS突破よりPOの方が難しい」W杯出場未決定のイタリア、組分けの結果に歓喜！「いいグループに入った」
まだ、ワールドカップ出場を決めていないものの、喜びの声が上がっている。
現地時間12月５日、北中米ワールドカップの組分け抽選会がアメリカの首都ワシントンD.C.で開催され、グループステージの対戦カードが決定した。
過去４度の優勝を誇る強豪イタリアが入っている注目の欧州予選プレーオフ・パスA（他に北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）の勝者は、B組に。開催国カナダ、スイス、カタールと同居した。
イタリアでは、比較的厳しくない組に入ったと考えられているようだ。イタリア代表の公式SNSには、次のような声が寄せられている。
「最高の抽選だ」
「本大会のグループステージ突破よりプレーオフの方が難しい」
「いいグループに入った」
「悪くない結果だ」
「イタリア復活のために、すべてが整った」
「お願いだから出てくれ」
「２位通過が見えた」
「危険はない、落ち着こう」
「なぜ弱小国が出場できて、我々がプレーオフなんだ」
もちろん、一番多かったコメントはこれだった。
「まずは予選を突破しよう」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
