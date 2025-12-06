「最高の抽選だ」「本大会のGS突破よりPOの方が難しい」W杯出場未決定のイタリア、組分けの結果に歓喜！「いいグループに入った」

