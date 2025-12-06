ビートルズの歴史をたどるドキュメンタリー映像とアルバムなどで構成された「ザ・ビートルズ・アンソロジー」が発表から３０周年を迎え、刷新された。

これを機に、プロデューサーだったジョージ・マーティン（２０１６年死去）の息子で、今回リマスター（高音質化）を手がけたジャイルズ・マーティンが取材に応じた。新技術「デミックス」をどう活用したのか。「第４の新曲」は実在するのか。歴史遺産ともいえるマスターテープに直接触れられる数少ない立場から、見えたものとは――。（文化部 鶴田裕介、通訳 丸山京子）

ジャイルズ・マーティンに聞く

＜「アンソロジー」が発表されたのは、解散から２５年後の１９９５年。バンド結成からデビュー、世界的人気を得て解散に至るまでを、メンバー４人が証言する形で映像化。未発表曲やライブ音源などを集めたアルバム３部作も発売された。あれから３０年、新作「アンソロジー４」を加えた「アンソロジー・コレクション」（ユニバーサル）がＣＤなどで発売され、修復が施されたドキュメンタリー映像が、ディズニープラスで独占配信されている＞

新技術「デミックス」

――新しい「アンソロジー」について、ポール・マッカートニーやリンゴ・スターからの要望は。

今回の話は、ピーター・ジャクソン監督の「ザ・ビートルズ：Ｇｅｔ Ｂａｃｋ」（２０２１年公開）が全ての始まりでした。あの時に開発した新しい技術（人工知能＜ＡＩ＞を活用した機械学習システムにより、一つの音源から歌声や演奏、会話などを分離する『デミックス』）を使って、再び「アンソロジー」の映像版を見直してみようと、ピーターとビートルズサイドが決めたんです。そこから「アウトテイク（採用されなかった音源）を集め、もう１枚『アンソロジー』のアルバムが作れないか、探ってくれないか？」と僕に話がきました。ポールもリンゴも、「君はどう思う？」「どんなことができそうかな？」という具合に、喜んで僕に委ねてくれました。

――「アンソロジー・コレクション」に収録された曲はどれも音がよく、半世紀以上前の録音には聞こえません。デミックス技術をどう使ったのでしょうか。

すべての曲でというわけではありませんが、必要な曲、特にライブ音源では使いました。ライブ音源はもともとの音質がかなり悪かったんです。でも、（スタジオで）４トラック（四つの音を多重録音できる機器）で録音されたものの多くは音質がよかったので、手を加える必要がありませんでした。多少はミックスし直していますけどね。デモ音源だったり、ライブ感を大切にしたい曲の場合、デミックス技術は必要ないと思います。そういう曲では、できる限りリアルさを保つように心がけています。

――アルバム「アンソロジー１」収録の「ザットル・ビー・ザ・デイ」は１９５８年録音の最も古い音源の一つですが、立体的に聞こえるようになったと感じました。これもデミックスで作り直したんですか。

ええ。ああいった初期の曲は音質がかなり悪かったので、デミックス技術を使いました。少しでもサウンドを改善したいと、探せる限りの技術を探したんです。

――「アンソロジー４」に収録された「テル・ミー・ホワイ」や「夢の人」などは、ライブのような躍動感にあふれていました。よくこんなテイクが残っていましたね。

収録された「夢の人」は、１日で録ったいくつかのテイクの中の３テイク目で、最終テイクはこの少し後に録られました。あなたが言う「ライブの躍動感があるサウンド」になるのは、ミスが残されているからだと思います。ポールはベースを弾きながら「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」を歌っているし、「イン・マイ・ライフ」ではジョンがギターを弾きながら歌っています。多くの人は気づいていませんが、ビートルズのレコードは、どれもライブ演奏で録られているんです。というのも、当時の技術的にそうせざるを得なかったからです。クリックトラック（録音時、正確なリズムを保つための音声ガイド）もなければ、何かに合わせて演奏するということもありませんでした。

第４の新曲の存在は

＜ジョンは８０年に銃撃されて死亡。９５年からの「アンソロジー」プロジェクトでは、ジョンが生前残した歌声を元に、ポール、ジョージ・ハリスン、リンゴが演奏を重ね、新曲「フリー・アズ・ア・バード」と「リアル・ラヴ」を制作した。ただ、当時の技術上の制約で、ジョンの歌声がひずんで聞こえた。今回、デミックス技術でこれら２曲のジョンの歌声を抽出、鮮明化した２０２５年版を制作した＞

――「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」の２５年版に限っては、１９９５年版のプロデューサーだったジェフ・リンが引き続きリミックスを手がけました。あなたは「最後の新曲」とされた「ナウ・アンド・ゼン」（２０２３年）に関わりましたが、今回、ジェフと情報交換をしましたか。

いや、２曲はリミックスされたものが僕のところに送られてくるまで、その作業が行われていたことすら、知らなかったんです。彼に依頼したのはビートルズサイドで、オリジナルを手がけたのが彼だったから、（２５年版も）声をかけたんだと思います。私は当時はまだ大学生でした。父も関わっていません。ジェフに頼むのが正しい選択だと思いますよ。

――１５年にも、ベスト盤「ザ・ビートルズ１」のミュージックビデオ用に「フリー・アズ・ア・バード」と「リアル・ラヴ」はリミックスされました。これはあなたが手がけたのですか。

はい、私です。

――「フリー・アズ・ア・バード」は１５年版も、２５年版も、１９９５年版からジョージが歌うパートが差し替えられ、歌詞の一部が「ｌｉｆｅ（生き方）」から「ｌｏｖｅ（愛）」に変わっています。どういう意図でしたか。

それはやった人間に聞かないとわかりません。僕はジェフから送られてきた「フリー・アズ・ア・バード」の５．１ミックスをリミックスしたのであって、何も変更は加えていません。

――９０年代、「第４の新曲」用に、ジョンの曲「グロウ・オールド・ウィズ・ミー」や、ポールとジョージによる「オール・フォー・ラヴ」という曲が制作されたといううわさがあります。これらの曲は実在するのですか。

それが事実なのか、僕にもわかりません。果たして、ポールたちがやったのかどうか……。やっていないのでは……。わからないです。やったのかもしれない。僕にはわかりません。

――「アンソロジー４」への収録が期待されながら、入っていなかった未発表曲に、ポールの「カーニヴァル・オブ・ライト」があります。収録するかどうか、議論はありましたか。

いや、今回はなかったです。実は「ホワイト・アルバム」の５０周年記念エディション（２０１８年発売）の時、検討したことはありました。「カーニヴァル・オブ・ライト」は基本的に「曲」というよリは「体験」です。そういう意味では（様々な音や声をコラージュした実験的作品）「レボリューション９」に似ています。僕としては、あれをアーティストと一緒に何らかの形にしたら面白いと思っています。単なる音楽として聴くのではなく、「体験」すべきものでは、と思っているんです。

映像版の見どころ

――映像版「アンソロジー」の音楽のリマスターも手がけたそうですね。

ええ、すべての音楽をミックスしたんです。でも、苦労したのはコンサート映像の扱いです。ワシントンでのコンサート、日本武道館、シェイ・スタジアム（ニューヨーク）……。どれも録音状態はひどく、当時の録音はハイファイ（原音に忠実な録音）からは程遠かった。そういうものには、デミックス技術を用いて、ちゃんと聴こえるものになるように心がけました。

「アイム・ダウン」を聴いてもらえればわかると思いますが、彼らは最高です。ポールのパフォーマンスも、ジョンのクレイジーなまでのオルガンも、そして何より、リンゴのドラムが聴こえるようになったんです。元々のシェイ・スタジアムでの音源では、ドラムは全く聴こえません。それが今回、ドラムを探し出し、引き出し、「もしその場にいたら、こう聞こえたに違いない」というレベルにまですることができました。とはいえ、もしその場にいても、女の子たちの悲鳴で何も聞こえなかったと思うので、会場で聴くよりも、今の方がいい音だってことですね。

――日本武道館公演のシーンは、日本のファンがとても楽しみにしていました。

武道館の映像は、見返すとなかなか面白くて……。日本のファンは、とても静かで礼儀正しかった。また、ビートルズが演奏したのが武道館だったことで、いろいろな意見が彼らに向けられました。武道館は言わずと知れた日本の伝統文化の聖地であり、本来は武道のための場所です。会場を決めたのは日本のプロモーターであって、ビートルズは連れてこられただけ。それなのに「なぜここで演奏する！」と一斉に批判を浴びてしまった。彼らは「僕らが選んだわけじゃないよ」と言うしかなかったんです。彼らにとっては、ちょっと苦い経験になってしまいました。そういう意味でも、興味深いコンサートでしたね。

音楽作り大好きだった

――今回、ビートルズのキャリア全体を通じたテープを聴いたり、映像を見たりして、わかったことは。

僕は何一つ編集することなく、見つけられたものは全部入れています。もし、ビートルズが互いにどなり合っている音源や映像を見つけられたなら、全部お聞かせすることを約束しますよ。

僕が思うに、ビートルズの歴史は、常に間違ったレンズを通して語られてきた気がします。たとえば、付き合ってきた恋人と別れたとする。その後で、誰かにその関係について話す時って、よかった時の話ではなく、相手の何が悪かったか、なぜ破局したかということばかり話しますよね。１９７０年、７２〜７３年のビートルズがまさにそれでした。ただ一つ、彼らが心底苦手だったのは、アップルという（ビートルズが設立した）会社の運営でした。ビートルズが解散し、お金が原因で、ビートルズの何がどう悪くなって、解散したのか。誰もが互いへの不満や悪口を言い合うようになりました。でも本当の真実は、「ビートルズにとって最悪の時期」と言われる時期を捉えた「ザ・ビートルズ：Ｇｅｔ Ｂａｃｋ」を見てもわかるように、彼らは心から楽しんでいたんです。音楽を作るのが大好きだった。それが真実だと僕は思っています。

今回も、手元にある会話の音声はできる限り全て、レコードに入れました。スタジオでの４人の会話を聴くのは、本当に面白い。彼らはお互いを本当に愛し合ってたんだと、僕には思えるんです。