年末年始のお休みに旅する方は多いはず。 財布やパスポートをどこかに忘れたり無くしてしまって、悲しい思い出をつくりたくはないですよね。

そのための対策として、11月23日に発売したUGREEN（ユーグリーン）のカード型スマートトラッカー「FineTrack Slim Duo」を忍ばせましょう。

汎用性の高さ・超長寿バッテリー・極薄・強力防水の強みがそろいながら、3,000円台という高コスパ。スマートトラッカー界にまたしても猛者が現れましたよ。

UGREEN FineTrack Slim Duo 3,799円

「最長5年」の長寿すぎるバッテリー

「FineTrack Slim Duo」についてまっ先にお伝えしたいストロングポイントは、なんといっても「超長寿バッテリー」なこと！

内蔵のリチウム電池は一度の取り付けで、なんと最長5年間も動作するんです！

貴重品には「放置厳禁」とばかりに警戒してくれるのに、スマートトラッカー自体はこれほど長期間にわたって「放置OK」という、嬉しい矛盾が発生するわけです。

iPhoneとAndroidユーザーどちらも使えちゃう

そして商品名の「“Duo”って何？」という疑問を持たれると思いますので、解明しておきましょう。

これはふたつ（Duo）のネットワーク＝Appleの「探す」とGoogleの「Find Hub」に対応しており、iPhoneユーザーもAndroidユーザーも利用可能であることを指しています。

つまり家族や友人間で異なるOSのデバイスを使っていても、大切な物の位置情報を共有・確認できるわけです。

極薄の1.7mm＆強力防水のIP68で隙なし！

ストロングポイントはさらにもうふたつ。

1.7mmの極薄仕様で、財布やパスポートケースに入れもかさばり知らず。防水レベルはIPS68と超強力なため、アウトドアに持って行っても安心です。

忘れ物・無くし物には厳しく、ユーザにはやさしい「FineTrack Slim Duo」。これは味方につけるべきアイテムですよ！

UGREEN FineTrack Slim Duo 3,799円

