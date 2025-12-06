UGREENの新作スマートトラッカー、「バッテリー寿命5年」は大事件です
年末年始のお休みに旅する方は多いはず。 財布やパスポートをどこかに忘れたり無くしてしまって、悲しい思い出をつくりたくはないですよね。
そのための対策として、11月23日に発売したUGREEN（ユーグリーン）のカード型スマートトラッカー「FineTrack Slim Duo」を忍ばせましょう。
汎用性の高さ・超長寿バッテリー・極薄・強力防水の強みがそろいながら、3,000円台という高コスパ。スマートトラッカー界にまたしても猛者が現れましたよ。
「最長5年」の長寿すぎるバッテリー
「FineTrack Slim Duo」についてまっ先にお伝えしたいストロングポイントは、なんといっても「超長寿バッテリー」なこと！
内蔵のリチウム電池は一度の取り付けで、なんと最長5年間も動作するんです！
貴重品には「放置厳禁」とばかりに警戒してくれるのに、スマートトラッカー自体はこれほど長期間にわたって「放置OK」という、嬉しい矛盾が発生するわけです。
iPhoneとAndroidユーザーどちらも使えちゃう
そして商品名の「“Duo”って何？」という疑問を持たれると思いますので、解明しておきましょう。
これはふたつ（Duo）のネットワーク＝Appleの「探す」とGoogleの「Find Hub」に対応しており、iPhoneユーザーもAndroidユーザーも利用可能であることを指しています。
つまり家族や友人間で異なるOSのデバイスを使っていても、大切な物の位置情報を共有・確認できるわけです。
極薄の1.7mm＆強力防水のIP68で隙なし！
ストロングポイントはさらにもうふたつ。
1.7mmの極薄仕様で、財布やパスポートケースに入れもかさばり知らず。防水レベルはIPS68と超強力なため、アウトドアに持って行っても安心です。
忘れ物・無くし物には厳しく、ユーザにはやさしい「FineTrack Slim Duo」。これは味方につけるべきアイテムですよ！
