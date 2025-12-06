【ユニクロのパンツ】狙うべきは？ おしゃれさん愛用♡「おすすめ品」

寒さが厳しいこれからの季節は、スカートよりもパンツの出番が多くなりそう。大人がデイリー使いするなら、ストレートシルエットやセンタープレス入りなど、きれいめのアイテムを選んでみて。そこで今回は、おしゃれさんが愛用している【ユニクロ】のパンツをご紹介。デザインはもちろん、穿き心地も良さそうなパンツをピックアップしたので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

カジュアルなのにきれい見えが狙えるストレートパンツ

【ユニクロ】「ストレートジーンズ/丈長め」＜グリーン＞\3,990（税込・セール価格※一部色サイズ対象）

週6でユニクロを着るというインフルエンサーの@shocogram__さんが愛用しているのは、こなれ感たっぷりのグリーンのジーンズ。ストンと真っ直ぐに落ちるストレートシルエットで、カジュアルながらもきれい見えが狙えそう。脚のラインを拾いにくい絶妙な太さなので、さり気なく体型カバーも期待できます。シンプルだからこそ、困った時の頼れる一軍アイテムになる予感。

オンにもオフにも使いやすいユニクロの名品パンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ユニクロ公式インフルエンサーの@yun__1oさんが愛用しているのは、リラックス感のあるワイドシルエットで、ユニクロの名品ともいえるタックワイドパンツ。センタープレスが入っているため、大人っぽい雰囲気に引き寄せてくれそう。キャミビスチェと合わせた女性らしいスタイリングはもちろん、きちんと感のあるシャツできれいめに着こなすのも◎ 縦ラインが強調されるデザインなので、ボリュームのあるトップスとも好相性です。

