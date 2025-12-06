成長するにつれて、体の模様が変わっていく子猫の様子が話題に。再生回数3000回を突破したその光景には、「とっても素敵に成長しましたね」「イケメンにゃんこ」と、いった声が寄せられています。飼い主さんのお家にやってきたときの猫ちゃんの姿も、現在の姿も素敵だと注目を集めることとなりました。

【動画：家に来たときは『白かった子猫』→２か月後…同じ猫とは思えない『模様の変化』】

おうちに来た時は白猫だったなると君

おうちにやってきたときの姿と、現在の姿の変化に注目が集まっているのは、Instagramアカウント『チクワとナルトのネコ物語』のシャムトラ猫・なると君。

なると君は生後3ヶ月の時に飼い主さんのおうちにやってきたのだそうで、その時は真っ白な体の子猫だったのだとか。まっさらなキャンバスのような毛色がとても美しかったといいます。

しかし、なると君の体は成長していくにつれて少しずつ変化が見えてきたとのこと。いったい、大きくなったなると君はどのような姿に変わったのでしょう？

2ヶ月後に、なると君に変化が…

飼い主さんと初めて会った時は真っ白な毛並みが美しい子猫だったなると君。しかし2ヶ月経った頃には…なんと、足や顔に綺麗な模様が浮かび上がってきたのだそう！

お顔はシャム猫のお母さん譲りの黒模様、体にはお父さんそっくりなトラ柄が現れ始めたといいます。

以前の真っ白な姿も可愛らしいですが、模様が出てきたなると君もかっこよさが加わってますます素敵です。そんななると君は、この時生後5ヶ月。成猫になるまで、まだまだ驚きの変化が現れてくることでしょう。

美しいシャムトラ猫に成長中！

その後もすくすくと成長し、生後6ヶ月になったなると君。この頃のなると君は、体のトラ柄は以前にも増してハッキリと現れ、お顔の黒模様もお顔全体に広がってきたそう。その様子を見ていると、なると君が少しずつ大人になっているのを感じます。

しかし、生後6ヶ月はまだまだ子猫の時期。お昼寝をしているなると君のお顔には、まだあどけなさが残ります。

これからいったいどんな猫ちゃんに成長していくのか…少しずつ変化していくなると君の姿と心の成長を、ゆっくりと見守っていく飼い主さんなのでした。

おうちにやってきた時には真っ白だったなると君が少しずつ変化していく様子には、温かいコメントがいくつも寄せられることに。「今の姿もかっこいい！」「可愛さと綺麗さを兼ね備えている」といった感想や、「どっちのなると君も素敵です」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『チクワとナルトのネコ物語』では、そんなシャムトラ猫のなると君と、マンチカンちくわ君の仲良し兄弟の日常が綴られていますよ。

なると君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「チクワとナルトのネコ物語」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。