トランプ大統領ら大物が集結

2026年に開催されるサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の抽選会が5日（日本時間6日）、米ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで行われた。会場には米国のトランプ大統領のほか、世界の大物が集結。弾丸フリーキックでファンをうならせた元選手の姿に、ファンから熱視線が注がれた。

抽選会場には、元ブラジル代表で母国の2002年日韓W杯優勝に貢献した世界最高の左サイドバック、ロベルト・カルロス氏の姿もあった。

インテル・ミラノやレアル・マドリードで活躍。1997年のフランス戦で決めた異次元の軌道を描くフリーキックは、今もサッカーファンの間で語り草となっている。

2012年の現役引退後、トルコリーグの監督に就任する一方、2015年にはインドで監督兼選手として復帰したこともある。現役時代よりもややふっくらした印象で抽選会に登場した52歳に、中継を見たX上のファンからは様々な声が上がった。

「会場にロベカル来とる！」

「ロベカル懐かしい」

「ロベカル太りすぎてわからんかったわ」

「ロベカルとかムネアツ」

「ロベルト・カルロス 現役の面影が全くないなぁ〜」

「ロベルト・カルロス、相変わらずゴッツイな」

史上初めて「ポット2」に入った日本代表（FIFAランク18位）はグループFでオランダ（同7位）、チュニジア（同40位）と同組に。もう1チームは、これから欧州予選プレーオフ（PO）B組を戦うウクライナ（同28位）、ポーランド（同31位）、スウェーデン（同43位）、アルバニア（同63位）のいずれかとなる。



（THE ANSWER編集部）