¸µ¥¿¥¤¥×¥í¡¦À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¡¢·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¡¡³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËAile The Shota¤¬»²²Ã
¡¡timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØTAGRIGHT¡¡ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤¬¡¢¤¢¤¹12·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢BMSG½êÂ°¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Aile The Shota¤¬TAGRIGHT¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTAGRIGHT·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ËÌ©Ãå¡ª¡¡¡ØTAGRIGHT¡¡ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤ËÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡À¾»³¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¤â²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎAD¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±¤¸5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü7Æü¤Î¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2¿Í¼çÆ³¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î5¿Í¤È¶¦¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ç½É¤Ë¸þ¤±¡¢½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆSKY¡¾HIÎ¨¤¤¤ëBMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Aile The Shota¡Ê¥¢¥¤¥ë¥¶¥·¥ç¡¼¥¿¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬MAZZEL¤òÀ¸¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖMISSIONx2¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤«¤éAile The Shota¤ØTAGRIGHT¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢º£²ó¤Î¹ç½É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Aile The Shota¼«¿È¤â2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿BE¡§FIRST¤òÀ¸¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¶¦´¶¡£2¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊAile The Shota¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âô»³¤ÎºÃÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎTAG¡Ê¸ÄÀ¡Ë¡É¤À¤È¿®¤¸¡¢¡È¤½¤ì¤¬RIGHT¡ÊÀµ¤·¤µ¡¦¸¢Íø¡Ë¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¤È¡¢Aile The Shota¤¬ËÂ¤°²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤Î¶Ê¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡¢ÌÀÆü¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ç½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Aile The Shota¤Ï¡Ö³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î¡ã¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤âÀÖÍç¡¹¤ËÁÛ¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤òÍÂ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤ä°¦¤¬¡¢Èà¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢TAGRIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¼Ô5¿Í¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£¥«¥¤¥ê¡Êº£°æ³¡Î¤¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇK¡¾POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ´¤ò°ìÅÙ³ð¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å²ò»¶¡£¥·¥ª¥ó¡Ê´ßÇÈ»Ö²»¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÃ¦Íî¤·¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥¤¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢15¥õ¹ñ°Ê¾å¤Î³¤³°±óÀ¬¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤â¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤Ë²¿ÅÙ¤âÁË¤Þ¤ìÌ´¤òÃÇÇ°¡£
¡¡¥»¥¤¥Þ¡Ê¼ã¾¾À¤¿¿¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç50°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤âÍîÁª¤ò½Å¤Í¡¢À¾»³¡¦Á°ÅÄ¤¬Ä©¤ó¤À¥¿¥¤¥×¥í¤â2¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¡£¥À¥¤¥´¡Ê¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤Ï¡¢INI¤òÀ¸¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ½ª½ç°Ì13°Ì¤ÈÀË¤·¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÆ¨¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â1Ç¯¤Ç²ò»¶¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì½Å¤Í¤Æ¤¤¿ºÃÀÞ¤Î¥«¥¿¥Á¤äÂç¤¤µ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌ´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¹ç½É¤òÄÌ¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªHulu¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾»³¡¦Á°ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤äÊ³Æ®¤Ê¤É¡¢40Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
