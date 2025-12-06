３月でＮＨＫを退局し、４月からフリーアナウンサーになった中川安奈（３２）にとって、今年は激動の一年だった。退局後、大手芸能事務所のホリプロに所属。８月に初挑戦したグラビアは話題を呼び、バラエティー番組などでも大胆な発言で見せ場をつくっている。自ら「ラテン系」と評する天真爛漫（らんまん）さを武器に、目標とする「日本版ＣＮＮキャスター」への野望を語った。（堀北 禎仁）

「元ＮＨＫアナ」の肩書を全く感じさせないフランクさは、中川ならではの個性だ。フリーになって８か月、環境が激変したことを記者が気遣うと「結構、自由を謳歌（おうか）してます」と笑った。「自分で決断して大きな変化が訪れるのは人生で初めて。ワクワク、キラキラしたものの中に飛び込んでいく心持ちで生きています」ときっぱり。とにかく前向きだ。

バイタリティーにあふれ、適応力が高いのは海外生活の経験から。父が商社勤務だったため、３歳から６歳までフィンランド、１０歳から１４歳までカリブ海のプエルトリコで過ごした。

「人生一度きりだから行っちゃえ、みたいな性格はプエルトリコで形成されたと思っています。ラテンの雰囲気が自分の性格に合っていたので、最後は『マジで日本に帰りたくない』ってなって。エンジョイしていました」

現地の公用語は英語とスペイン語だったが「どうしても現地に溶け込みたくて、両方頑張って習得しました」。その頃にテレビで見た米ニュースチャンネル・ＣＮＮのキャスターに憧れ、アナウンサーを志すきっかけになった。

帰国後は「将来の夢に近い方がいい」と慶大法学部に進学し、２種類のメディア系ゼミに入った。米スタンフォード大にも短期留学。民放キー局とは縁がなかったが、その後に受験した第１志望のＮＨＫにアナウンサー職で内定した。

初任地の秋田局では「大学生のノリで、ネイルも派手。めっちゃ長くて、香水もガンガンつけていた。ヤバいのが入ってきた空気があった」と振り返る。田畑に足を踏み入れる中継でも「朝に美容室に行って自腹で髪をセットしてもらって、新しく買ったワンピースを着ていった」。さすがに上司から注意され、動きやすい格好に着替えたが、とがっていた時期だった。

２０２０年４月から在籍した東京アナウンス室では、主にスポーツキャスターとして活躍した。２４年はパリ五輪の中継に携わり、２１年の東京五輪から取材してきた体操男子団体・日本代表の金メダルを見て「感動して泣きました」。その一方で、同五輪の開会式中継にヌーディーなベージュ色の服装で登場したことでも話題をさらった。

「一生懸命取材して選手たちにリスペクトを持って臨んでいたんですけど、放送を全く見られていないみたいな気持ちになってしまって。悔しさを感じた出来事ではありました」

閉会式実況の準備に没頭するあまり発熱した日もあったが「終わった後は感無量だった」。全力投球したことを誇りにしている。

９年間、ＮＨＫで生活したが「転勤が多く、３年後、どこにいるのかも読めない。先の見通しが描きづらくなっていた時期でもあった」と退局を決断。「自分が前に出ず、空気を読むアプローチは今に生かせている」と胸を張った。

フリー転向後の今年８月、グラビアに挑戦。「週刊プレイボーイ」で初表紙を飾り、周囲の度肝を抜いた。「写真を撮っていただくのは好きなので楽しかったです。一生の思い出になった」。再びオファーが来ても「求めていただけるのは幸せなこと」と語り、積極的に挑むつもりだ。

ＮＨＫアナの大先輩・野際陽子さん（１７年死去）のように、女優挑戦にも意欲を見せる。「お仕事があるならぜひ挑戦してみたいなとは思ってますけど、本当に未経験なので…。まずは再現ＶＴＲみたいなやつから（笑）」。バラエティー番組の体当たりロケも新鮮で、やりがいを感じている。

「放っておいたら一生しゃべってる」という根っからのラテン系女子は、ファッションにもうるさい。最近はビンテージのジーンズにハマっており「フリーになった景気付けに『えいや！』と２ケタ万円するビンテージデニムを購入しちゃった。冬はしっかりはいて行きます」。コーディネートにも余念がない。

フリー２年目を迎える来年はどんな一年にしたいか。「自分が歩みたい道が、はっきりは定まっていない。こうなりたい、というものを見つけられる年にしたい。何にでも恐れず挑戦していきます」

中川が思い描く「アナウンサーの枠に収まらない存在」として、プエルトリコ時代の衝撃がよみがえる。

「一番最初に憧れたＣＮＮのキャスターは、ボディーラインがくっきり出る洋服で、ミニスカートとハイヒールを履いて報道をしっかり語る。『私はこうなんだけど、あなたはどう？』みたいな。ああいうキャスター像って今でも格好いいなと思う気持ちがある。ＮＨＫで異端だったまま、フリーでも、とがった存在になっていけたら自分らしくいられるのかな。日本版ＣＮＮキャスター的なポジションをつくっていけたらいいな、なんて思っています」

抜群のスタイルで３か国語を操る中川なら、確かに似合いそうだ。「“雑情報”が多すぎる衣装を着て『私を見て！』みたいなキャスター（は面白い）。天気予報を伝えているのに『私！ 私！』みたいになっちゃうけど、それをやっても面白いんじゃないかな」

異端と言われようと、覚悟は決まっている。どこまでも、どこまでも突き抜けていく。

◆中川 安奈（なかがわ・あんな）１９９３年１０月２２日生まれ。東京都出身。３２歳。慶応湘南藤沢高を経て、慶大法学部政治学科卒。２０１６年にＮＨＫ入局。秋田局、広島局で勤務後、２０年に東京アナウンス室へ。「あさイチ」リポーター、「サンデースポーツ」キャスター、２４年パリ五輪閉会式の実況などを担当。英語とスペイン語が話せるトリリンガル。身長１６２・８センチ。