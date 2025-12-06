今季、パ・リーグで最多安打を記録し、ゴールデン・グラブ賞とベストナイン賞を初受賞した楽天の村林一輝内野手（２８）がこのほど、シーズン報告のため、地元の大阪・堺市役所で永藤英機市長を表敬訪問した。

堺市立南八下中、大塚高から２０１５年ドラフト７位で楽天に入団した村林はプロ１０年目の今季、１４４安打を放って打率２割８分１厘、３本塁打、５１打点の好成績。１１月に韓国と対戦した侍ジャパンにも選出された。「大きなけがもなくシーズンを終え、結果も残すことができ、成長を感じられた１年でした。今シーズン出た課題にしっかり向き合い、チームの優勝に貢献できるよう全力でプレーします」と来季へ意気込んだ。

永藤市長は「最多安打者賞の獲得をはじめ、ベストナイン賞の受賞など、本当におめでとうございます。積み重ねられた努力が、今回の素晴らしい成果につながったと思います」とねぎらった。同市出身の現役プロ野球選手は村林のほか、巨人・小林、オリックス・森、ＤｅＮＡ・藤浪、日本ハム・達ら数多くいる。「村林選手の活躍はプロ野球選手を目指す堺の子どもたちに大きな希望と勇気を与えてくれました。来シーズンのさらなるご飛躍を期待しています」と激励した。