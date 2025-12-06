京都市はこのほど、２０２８年度から市立中学校の部活動に代わる新たなスポーツ・文化芸術活動の「京都版地域クラブ（仮称）」「放課後活動」を開始するにあたり、子どもたちが分かりやすく、親しみを持ってもらえる愛称の募集をスタートした。応募資格は京都市内在住、又は同市内に通学・通勤する人で、期間は１２月２４日まで。

京都市のホームページでは、以下のように説明している。

峙都版地域クラブ（仮称）」

・ 現在の部活動のような学校単位での設置ではなく、生徒の移動距離等を考慮した身近な地域ごとに、バランス良く活動場所や活動内容を設定。

・ 学校管理外の活動のため、指導者は地域や民間団体の方、大学生などが担うことを想定し、学校だけでなく地域全体で生徒たちの健全な育成に関わる。

◆嵎課後活動」

・ 生徒の放課後の選択肢をさらに広げるため、平日完全下校の時刻（午後５時）まで、市立中学生に学校内での活動の場を確保する。

・ 学校管理内で実施しますが、活動内容は生徒が学校とともに主体的に考えて取り組むことが基本。

その上で以下の３点を募集している。

・ 「京都版地域クラブ（仮称）」の愛称

・ 「京都版地域クラブ（仮称）」のキャッチコピー

・ 「放課後活動」の愛称

応募など詳しくは京都市教育委員会のホームページ（https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000347747.html）まで。